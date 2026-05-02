Yeniden Doğmuş: Bir Kadın Boşandıktan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2026 - 21:55

Boşanma toplumsal hafızada hep bir kayıp olarak kodlanıyor. Başarısızlık, yalnızlık ve belirsizlik hissi insanları mutlu olmadıkları hayatları sürdürmeye zorluyor. Fakat boşanmak da evlenmek kadar doğal bir süreç. 

Boşandıktan sonra yaşadığı olumlu değişimi paylaşan bir kadının videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İnsanlar yaşanan bu değişim karşısında ikiye bölündü.

"Boşanmadan önce yapsaydı, boşanmazdı"

Pek çok kişi bu değişime 'boşanmadan önce yapsaydı boşanmazdı' yorumunda bulundu. Fakat bazen boşanmanın sebebi de insanın kendi içindeki enerjinin ve ışığın sönmesi aslında. Uzun bir ilişkinin ardından pek çok insan “Ben aslında kimim?' sorusunu soruyor. Uzlaşmalar, fedakarlıklar ve ortak hayat bazen kişinin kendi sesini bastırmasına neden olabiliyor. Boşanma o sesi yeniden duymaya olanak verebiliyor. 

Stresli ve mutsuz bir ilişkinin bedene yansıması pek çok araştırmayla belgelenmiş. Kortizol seviyelerinin düşmesi, uyku kalitesinin artması ve kendine zaman ayırmanın yeniden mümkün olması fiziksel görünümü de etkiliyor. O kadının paylaştığı değişim bu biyolojik gerçeğin en görünür yansıması.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
