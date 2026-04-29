Bir Kadın "Kız Çocuğuna" Hamile Kaldığında Yaşadığı Fiziksel Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.04.2026 - 13:23 Son Güncelleme: 29.04.2026 - 13:29

Hamilelikte bir kadın, hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük bir değişim yaşar. Bir de tüm bunların yanında hamilelik süreci ile ilgili yıllardır süregelen batıl inanışlar ve uygulamalarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Öyle ki, annenin yaşayacağı fiziksel değişimi bebeğin cinsiyetine bağlayanlar da var. 

'simgeertk' hamilelikte yaşadığı değişimi paylaştı. 'Alt tarafı kız çocuğuna hamileyim, ne kadar değişebilirim ki?' notuyla paylaştığı video özellikle kız çocuğu annelerinin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXruoqujVoh/
Peki nedir bu 'kız çocuğuna hamile olunca' yaşanacak değişimden korkulması meselesi?

Eskiden beri süregelen bir inanışa göre, kız çocuklarının anne karnındayken annenin güzelliğini 'aldığına' veya 'çaldığına' inanılır. Bu durumun annede şu fiziksel değişimlere yol açtığı iddia edilir:

  • Yüzün şişmesi veya hatların kabalaşması.

  • Ciltte sivilcelenme veya lekeler oluşması.

  • Burnun yayılması.

  • Genel bir 'yorgun' veya 'çirkinleşmiş' hissi.

Eski toplumlarda, kız çocuklarının doğuştan gelen bir estetik ve güzellik potansiyeline sahip olduğu düşünülürdü. Hamilelik sırasında annenin yüzünde oluşan şişkinlikler, sivilceler veya lekeler; 'Annedeki güzellik, yeni oluşacak olan dişiye aktarılıyor' şeklinde yorumlanırdı. Yani bir nevi, kız bebek kendi güzelliğini oluşturmak için annesinden 'borç alıyor' gibi görülürdü.

Peki bilimsel bir yanı var mı?

Bilimsel olarak açıklayamasalar da, insanlar kız ve erkek bebek bekleyen anneler arasındaki farkları hep gözlemlemişler.

  • Kız hamileliklerinde annenin vücudunda östrojen seviyesi daha fazla artabilir. Bu da bazen daha fazla ödeme (şişkinliğe) ve ciltte yağlanmaya neden olabilir.

  • Erkek hamileliklerinde ise testosteronun etkisiyle bazı kadınların cildi daha parlak, saçları daha gür görünebilir. Eskiler bu farkı fark etmiş ve bunu 'Kız güzelliği çalar, erkek anneyi güzelleştirir' şeklinde bir halk deyişine dönüştürmüşler.

Tamamen bilim dışı olsa da, hamilelik hormonlarının yarattığı fiziksel etkileri 'bebeğin cinsiyetine' bağlayan, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bir şehir efsanesidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
right-dark
