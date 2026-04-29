Bir Kadın "Kız Çocuğuna" Hamile Kaldığında Yaşadığı Fiziksel Değişimi Paylaştı

Eskiden beri süregelen bir inanışa göre, kız çocuklarının anne karnındayken annenin güzelliğini 'aldığına' veya 'çaldığına' inanılır. Bu durumun annede şu fiziksel değişimlere yol açtığı iddia edilir:

Yüzün şişmesi veya hatların kabalaşması.

Ciltte sivilcelenme veya lekeler oluşması.

Burnun yayılması.

Genel bir 'yorgun' veya 'çirkinleşmiş' hissi.

Eski toplumlarda, kız çocuklarının doğuştan gelen bir estetik ve güzellik potansiyeline sahip olduğu düşünülürdü. Hamilelik sırasında annenin yüzünde oluşan şişkinlikler, sivilceler veya lekeler; 'Annedeki güzellik, yeni oluşacak olan dişiye aktarılıyor' şeklinde yorumlanırdı. Yani bir nevi, kız bebek kendi güzelliğini oluşturmak için annesinden 'borç alıyor' gibi görülürdü.

Peki bilimsel bir yanı var mı?

Bilimsel olarak açıklayamasalar da, insanlar kız ve erkek bebek bekleyen anneler arasındaki farkları hep gözlemlemişler.

Kız hamileliklerinde annenin vücudunda östrojen seviyesi daha fazla artabilir. Bu da bazen daha fazla ödeme (şişkinliğe) ve ciltte yağlanmaya neden olabilir.

Erkek hamileliklerinde ise testosteronun etkisiyle bazı kadınların cildi daha parlak, saçları daha gür görünebilir. Eskiler bu farkı fark etmiş ve bunu 'Kız güzelliği çalar, erkek anneyi güzelleştirir' şeklinde bir halk deyişine dönüştürmüşler.

Tamamen bilim dışı olsa da, hamilelik hormonlarının yarattığı fiziksel etkileri 'bebeğin cinsiyetine' bağlayan, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bir şehir efsanesidir.