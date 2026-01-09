Sevgili Balık, bugün Jüpiter'in karşıt açısının etkisi altında olabilirsin! Bu durum ise ev ve aile konularını hayatının merkezine yerleştirebilir. İç dünyanda bir güven arayışı hissedebilirsin. Bu güveni sağlamak içinse, köklerine, ailene ve evine yönelebilirsin. Belki de bu Cumartesi günü işe biraz ara verip sevdiklerinle bir arada olmak, onlarla kaliteli vakit geçirmek sana iyi gelebilir.

Tam da bu noktada, kariyer hayatında da ev ve aile konuları gündeme gelebilir. Evden çalıştığın bir işin varsa veya ailenle birlikte iş yapıyorsan, aranızdaki sorunlar ve üzerindeki yükler her zamankinden çok daha belirgin hale gelebilir. Zira Jüpiter karşıtlığı, özel hayatınla iş hedeflerin arasında bir denge kurmanı getirebilir. Bu dönemde duygusal kararlar almaktan kaçınmalısın. Söz konusu sevgi bağları dahi olsa, mantığını ve sezgilerini birlikte kullanarak sağlam adımlar atmalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise şefkat ve anlayış ön planda olacak. Duygusal paylaşımlar, ilişkini daha da derinleştirebilir. Eğer bekar bir Balık burcuysan, tanıdık bir ortamda biriyle yakınlaşabilirsin. Bu dönemde güven duygusu, aşk hayatını besleyecek en önemli faktör olacak. Jüpiter karşıtlığında, kendini güvende hissettiğin ilişkileri ve ortamları tercih edeceksin. Ancak sahiden güvende misin? Emin olana dek dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…