Sevgili Balık, aşk hayatında bugün tam bir 'peri masalı' atmosferi hakim! Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda kelimelerin ötesinde bir bağ kurulduğunu hissedeceksin. Birbirinizin gözlerine bakarak anlaşmak, birlikte romantik hayaller kurmak ve şefkati en saf haliyle paylaşmak için harika bir gün. Venüs’ün desteğiyle, sevgini bir şiirle, bir şarkıyla veya minik bir jestle ifade etmek partnerinin kalbini eritecektir. Bugün aşkta 'teslimiyet' ve 'huzur' senin anahtar kelimelerin.

Eğer kalbin boşsa, bugün bir film karesini andıran o tesadüfi karşılaşmaya hazır olmalısın! Belki bir sahil yürüyüşünde, belki de bir kütüphanede ruhunun derinliklerine dokunacak o bakışla karşılaşabilirsin. Balık burcu olarak senin için aşk, iki ruhun bir olması demektir ve bugün gökyüzü sana bu birleşmenin sinyallerini veriyor. Hemen mantık süzgecine başvurmak yerine, kalbinin o tatlı çarpıntısına güvenmeyi dene. Aşk bugün sana şifa getirebilir!