Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Ay ve Jüpiter etkisiyle profesyonel hayatında kendini planladığından çok daha hazır ve yetkin hissedebilirsin. İçinde yükselen bahsi geçen yoğun özgüven duygusu seni erkenden hamle yapmaya ve aksiyon almaya teşvik edebilir; ancak henüz her detay tam anlamıyla olgunlaşmadan sahaya çıkmak, ileride bazı teknik pürüzlerle karşılaşmana neden olabilir. Başlamak için duyduğun hevesi kontrol altında tutmalı ve enerjini sadece rotası netleşmiş işlere harcamalısın.

Mevcut girişimlerinin yönünü sabitlemek ve ilerleyişi garantiye almak bugün senin için en kritik mesleki görev sayılıyor. Genişleme arzusu seni aceleci kararlar almaya itse de her adımını denetlemek kariyerinin geleceğini koruma altına alacaktır. Stratejini uzun vadeli kurgulamak ve temelleri sağlam hale getirmek, bugün atacağın en akılcı adım olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? Bugün duygusal dünyanda küçük bir etkileşimi zihninde büyüterek kesin bir işaret gibi okuma eğilimindesin. İlişkisi olan bir Koç isen, partnerinden gelen ufak bir jesti ilişkinin geleceğine dair bir garanti sayman beklentilerini gereksiz yükseltebilir. Bekarsan, karşı taraftan gelen nazik bir yaklaşımı hemen kadere bağlamadan önce durumun netleşmesine izin vermelisin; zira yanılgılara düşmemek adına gerçekçi kalmak bugün senin için hayati önem taşıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...