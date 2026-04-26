Sevgili Koç, bugün haftaya başlarken yerinde durmakta zorlanabilirsin. Aklın sadece yapılması gereken rutin işlerde değil, hayata geçirebileceğin yeni ihtimallerde geziyor. Mevcut düzenini sorgularken, alışılmışın dışında bir yol izlemek ve yenilikçi projelerin peşinden gitmek isteyebilirsin.

Kendi profesyonel sınırlarını zorladığın bu süreçte, yaratıcı fikirlerin sayesinde iş ortamındaki havayı bir anda değiştirebilirsin. Durağanlıktan sıkıldığın için alacağın riskler, uzun vadede sana yeni kapılar açabilir. Cesur adımların çevrendeki insanlar tarafından hayranlıkla karşılanırken, iş bitirici tavrınla fark yaratacaksın.

Peki ya aşk? Ciddiyet bugün seni biraz boğabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle eğlenceli ve plansız anlar yaratmak aranızdaki enerjiyi yükseltecektir. Tabii eğer bekar bir Koç burcu isen, hafif ve spontane gelişen yakınlaşmaların çekimine kapılman an meselesi gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...