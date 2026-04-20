Sevgili Koç, bugün dünkü zihinsel dağınıklığı geride bırakıp enerjini tamamen somut sonuçlar almaya odaklıyorsun. İş hayatında sadece fikir üretmenin yetmediğini fark ederek, projelerini nakde çevirecek ya da sana profesyonel bir güvence sağlayacak adımlar atmaya başlıyorsun.

Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, emeğinin karşılığını almak için daha sabırlı ve stratejik davranman gerekse de risk almaya hazır olduğunu da görüyoruz! Tabii bu süreçte hızdan ziyade kaliteye ve kalıcılığa önem vermelisin. Hatta dün başladığın atak hamlelerin meyvelerini toplamak için bugün şartları sabitlemen ve mevcut pozisyonunu koruma altına alman da gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkilerde heyecan ve aksiyon arayışının yerini huzur ve güvene bıraktığı bir döngü başlıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağ sadakat ve aidiyet kararıyla perçinleniyor adeta. Belli ki ihtiyacın olan güvene bildiğin bir aşık... Bekar bir Koç burcuysan da durum değişmiyor. Hayatına yeni girecek kişinin sadece geçici bir macera değil, ruhuna kök salacak bir güven duygusu vermesi gerekiyor. Artık sözlerin ötesinde, somut eylemlerle sevildiğini hissetmek istiyorsun, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...