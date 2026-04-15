Sevgili Koç, bugün bir süredir devam eden resmi bir süreçte ya da bir mülkiyet meselesinde son noktayı koyacak gücü kendinde buluyorsun. Eğer bir veraset ilamı, tapu devri ya da emeklilik gibi bürokratik bir düğümün varsa, bugün masaya yumruğunu vurduğunda işlerin tıkır tıkır işlediğini göreceksin. Sadece istemekle yetinmeyip süreci hızlandıracak kilit ismi ya da belgeyi devreye sokman gerekebilir. Hayatındaki dağınıklığı toplamak için birilerinin lütfetmesini beklemeyi bırakıp ipleri eline alıyorsun.

Kendi bağımsızlığın için ayırdığın bütçeyi de kontrol etme vakti. Eğer bir süredir borç-alacak dengende bir asimetri varsa, bugün alacaklarını tahsil etmek veya bir borcu kökten kapatmak için stratejik bir hamle yapabilirsin. Görünen o ki, bugün attığın her imza ya da yaptığın her ödeme, senin önümüzdeki birkaç yılını güvence altına alacak bir temel oluşturuyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün haklı çıkmak yerine mutlu olmayı seçeceğin o büyük eşiğe geliyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki o kronikleşmiş sorunu bir krizle değil, ortak bir gelecek yatırımı kararıyla çözebilirsin belki. Ama iyi düşünmeli ilişkini bu seviyeye taşımadan önce bir karar vermelisin. Sahi, bu ilişki nereye gidiyor? Bekar bir Koç burcuysan, bugün tesadüfen girdiğin bir devlet dairesinde ya da banka gibi resmi bir kurumda, kararlılığıyla seni etkileyecek güçlü bir karakterle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…