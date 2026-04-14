Sevgili Koç, bugün Merkür’ün burcuna geçişiyle beraber, bir süredir askıda bekleyen projelerin için düğmeye basma vakti geldi. Eğer aklında kendi işini kurmak veya mevcut işinde bireysel bir çıkış yapmak varsa, ihtiyacın olan netlik bugün zihninde oluşacak. Özellikle kredi, yatırımcı görüşmelerinde ya da yeni bir iş başvurusunda, dolambaçlı yollara girmeden doğrudan taleplerini dile getirdiğinde kapıların hızla açıldığını göreceksin.

Finansal alanda ise birikimlerini değerlendirmek veya beklediğin bir ödemeyi tahsil etmek için harekete geçebilirsin. Gayrimenkul alım-satımı ya da araç değişikliği gibi somut planların varsa, bugün şartları kendi lehine çevirecek bir pazarlık yapabilirsin. Karar verirken başkalarının onayını beklemek yerine, kendi bütçe planına sadık kalarak ilerle. Bu sana uzun vadede sarsılmaz bir finansal özgürlük getirecektir.

Peki ya aşk? Bugün partnerinle geleceğe dair bir yatırım ya da ev alımı gibi ciddi bir konuyu konuşabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki belirsiz durumları dürüstçe konuşarak ortak bir yol çizmenin tam sırası. Bekar bir Koç burcuysan, bugün iş ortamında ya da profesyonel bir mecrada, zekası ve iş bitiriciliğiyle seni etkileyecek biriyle tanışabilirsin. Onunla yapacağın fikir alışverişleri seni etkilenecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…