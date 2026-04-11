Sevgili Koç, bugün hayatının en güçlü dönemlerinden birine adım atıyorsun. Yönetici gezegenin Mars’ın burcuna geçişiyle birlikte, enerjinin ve öz güvenin zirveye çıktığını anbean kadar hissedeceksin. Yani, haftalardır süren içe çekilme, kararsızlık ve bekleme süreci artık tamamen son buluyor. Şimdi kendi kurallarını koyma, arzularının peşinden korkusuzca koşma ve dünyayı kendi enerjinle sarsma vakti, diyebiliriz!

Tabii bu yüksek enerji, kariyer ve finansal hedeflerinde seni öncüye dönüştürüyor. Bugün sadece plan yapmakla kalmayacak, geleceğini sağlama alacak o büyük ve riskli adımı atmak için içinde durdurulamaz bir itici güç bulacaksın. Mars Koç geçişi, karşına çıkan engelleri de birer birer yıkmanı sağlarken, maddi anlamda bağımsızlığını ilan etmen için gereken profesyonel hırsı sana fazlasıyla sunacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün kalpleri harekete geçirecek bir canlılık ve heyecan var. Mars’ın burcuna geçişiyle caziben ve tutkun öyle bir seviyeye ulaşıyor ki, etrafındaki herkesin dikkatini üzerine çekeceksin. Bekar bir Koç burcuysan, kalbinin ritmini değiştirecek o ateşli karşılaşma bugün kapını çalabilir. İlişkisi olanlar için ise yaşanacak o büyük yenilenme enerjisi, aşkı en saf ve en dinamik haliyle yeniden alevlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…