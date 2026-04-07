Sevgili Koç, bugün sabırsızlığını bir kenara bırakıp tam bir strateji uzmanı gibi hareket etmelisin. Merkür ve Satürn’ün otorite alanındaki kavuşumu, üstlerinle yapacağın görüşmelerde sözlerinin ağırlığını artırıyor. Bir projenin teknik detaylarını sunmak veya uzun vadeli bir iş sözleşmesinin maddelerini tek tek incelemek için harika bir gün. Zihnin bugün adeta bir mühendis gibi çalışıyor.

Tam da bu noktada seni uyarmalıyız, iş hayatında hız değil, kalıcılık senin için asıl kriter olacak artık. Belki de bir süredir devam eden bir karmaşayı, disiplinli bir raporlama sistemiyle tamamen kontrol altına alabilirsin. Bugün atacağın imzalar veya vereceğin sözler, önümüzdeki yılların kariyer temelini oluşturacak. Ciddiyetin ve profesyonelliğinle herkesi kendine hayran bırakabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün mantık süzgeci devrede olacak. Bekar bir Koç burcu isen, sosyal statüsü yüksek veya senden daha tecrübeli birinin mesafeli ama etkileyici tavırları dikkatini çekebilir. İlişkisi olan Koç burçları için ise gelecek planlarını ciddiyete bindirme vakti. Bugün romantik şiirler duymaktan ziyade, 'yanındayım' ve 'birlikte bir ömür için planım hazır' cümleleri seni çok daha fazla mutlu edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…