Sevgili Koç, bu haftaya bir hayli enerjik başlıyorsun. Güneş’in Jüpiter ile yaptığı kare açı, kariyerinde 'Ben buradayım' deme arzunu tetikliyor. Bugün üstlerinle veya otorite figürleriyle olan ilişkilerinde aşırı öz güvenli bir tavır sergileyebilirsin. Kendi projelerini savunurken sınırları biraz zorlaman mümkün. Ancak dikkat et, haklıyken haksız duruma düşecek kadar kibirli algılanma.

Maddi konularda ise bugün cömertliğin elini korkak alıştırmayabilir. Büyük bir yatırım veya lüks bir harcama yapma isteği duyabilirsin. Tabii gökyüzü seni uyarıyor: Bugün gördüğün fırsatlar olduğundan daha büyük görünüyor olabilir. Stratejik geri çekilmeler, kontrolsüz saldırılardan daha fazla kazandıracaktır. Gücünü yönetmeyi öğrenirsen, haftanın kazananı sen olursun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün heyecan ve macera arayışı ön planda. Bekar bir Koç isen, sosyal medyada veya kalabalık bir ortamda çok iddialı, hatta biraz ukala bulduğun birinin ilgisini çekebilirsin. İlişkisi olan Koçlar için ise partnerle güç savaşına girmemek önemli. Onun kararlarına saygı duymak, akşamı huzurlu geçirmeni sağlar. Yoksa küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…