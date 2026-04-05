Sevgili Koç, bugün kalbinde macera ve heyecan arayışı adeta bir fırtına gibi esiyor. Bekarsan, sosyal ortamlarda iddialı, belki biraz ukala ama kesinlikle karizmatik bulduğun birinin çekim alanına girebilirsin.

İlişkisi olanlar için ise bugün tam bir güç dengesi sınavı; partnerinle kimin daha haklı olduğu konusunda yarışmak yerine, onun dünyasına saygı duymayı seçmelisin. Küçük bir inatlaşmanın devasa bir yangına dönüşme ihtimalini unutma ve enerjini tartışmaya değil, tutkuya harca.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...