Sevgili Koç, bugün meydana gelen Güneş ve Plüton arasındaki sert kare açının etkisiyle hayatın her alanında bir hakimiyet mücadelesi hissedebilirsin. Özellikle otorite figürleriyle karşı karşıya geldiğin anlarda geri adım atmak yerine stratejik bir sessizliğe bürünmek senin için en büyük güç gösterisi olacaktır. Kimin kontrolü elinde tuttuğuyla ilgili yaşanan bu çekişmelerde kendi sınırlarını korumak adına sakinliğini koruman gerektiğini fark edeceksin.

Yani, iş hayatında restleşmeler gündeme gelse bile bugün sessizliğin verdiği derinliği kullanarak rakiplerinden bir adım öne geçebilirsin. Finansal konularda veya kariyer hedeflerinde değişimler yapma arzun da artabilir bugün. Ama mantıklı adımlar atmaya odaklanmalısın. Güç gösterisinden ziyade aklın rehberliğinde ilerlemelisin.

Gelelim aşka! Duyguların keskinleştiği ve ilişkilerde ya hep ya hiç tavrının hakim olduğu bir gün seni bekliyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen sahiplenme arzun veya kıskançlık krizleri mevcut bağını test ederken duygusal dengeni korumak adına esnek kalmaya çalışmalısın. Ama bekar bir Koç burcuysan, karşına çıkan kişiye karşı beslediğin hislerde aşırı uçlara savrulabilir ve tutkulu ama zorlayıcı bir çekimin içine girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...