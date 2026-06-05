Sosyal Medyada Gizli Savaş: Yabancı Devletlerin Akıl Almaz Bilgi Manipülasyonu (FIMI) Nedir?

Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan o hararetli tartışmalar, aniden yayılan belgeler veya kesilmiş videolar aslında küresel bir dijital savaşın parçası olabilir mi? Cevap: Kesinlikle evet. Bugün, devletlerin ve küresel aktörlerin klavyeler arkasında yürüttüğü, adeta birbirine zarar verme savaşına dönüşen 'Yabancı Bilgi Manipülasyonu' yani FIMI kavramını mercek altına alıyoruz.

Küresel ölçekte tüm ülkelerin ve kurumların ortak baş ağrısı haline gelen bu manipülasyon dalgası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Doğruluk Elçileri programında sunucu Nezih Orhon ve araştırmacı Asuman Kübra Baş tarafından masaya yatırıldı. Dijital platformların hem birer araç hem de bağımsız birer aktör haline geldiği bu yeni dünyada, siber saldırılardan algı operasyonlarına kadar her şey 'Hibrit Savaşların' bir parçası.