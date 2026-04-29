Kılıçdaroğlu'na “Kılıç Artığı” Diyen Mine Kırıkkanat Hakkında Soruşturma Başlatıldı

'“Kılıç artığı” ifadesinin anlamını bilmiyor olamazsınız. Bu söz, bir katliamdan sağ kalanları hedef alan, tarihsel olarak nefret ve yok etme çağrışımı taşıyan son derece tehlikeli bir dildir.

Bugün kullandığınız bu ifade, gazetecilikle değil; açıkça nefret diliyle ve hedef göstermeyle ilgilidir. Bu, masum bir söz değil; toplumsal barışı zedeleyen, insanları hedef haline getiren bir anlayışın ürünüdür.

Gazetecilik sorumluluk ister. Siz ise bugün attığınız bu tweetle büyük bir utanç vesikası ortaya koydunuz.

Kimseyi bu tür karanlık ve insanlık dışı ifadelerle hedef gösteremezsiniz. Bu dili normalleştirmeye de izin vermeyiz.'