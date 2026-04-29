Kılıçdaroğlu'na “Kılıç Artığı” Diyen Mine Kırıkkanat Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 19:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kripto kılıç artığı' diyen yazar Mine Kırıkkanat hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun Andımız'ın kaldırılmasını istediği iddia edilen bir paylaşımı 'kripto kılıç artığı' ifadeleriyle alıntılamıştı.

Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı.

Veryansın TV, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili “Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ’40 yılda iyi bir iş yapmış'” başlıklı yazı yayımlamış, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da bu yazıyı alıntılayarak “kripto kılıç artığı” yazmıştı.

Mine Kırıkkanat’ın bu sözleri kısa sürede tepki çekti.

"Kılıç artığı ifadesinin anlamını bilmiyor olamazsınız. "

'“Kılıç artığı” ifadesinin anlamını bilmiyor olamazsınız. Bu söz, bir katliamdan sağ kalanları hedef alan, tarihsel olarak nefret ve yok etme çağrışımı taşıyan son derece tehlikeli bir dildir.

Bugün kullandığınız bu ifade, gazetecilikle değil; açıkça nefret diliyle ve hedef göstermeyle ilgilidir. Bu, masum bir söz değil; toplumsal barışı zedeleyen, insanları hedef haline getiren bir anlayışın ürünüdür.

Gazetecilik sorumluluk ister. Siz ise bugün attığınız bu tweetle büyük bir utanç vesikası ortaya koydunuz.

Kimseyi bu tür karanlık ve insanlık dışı ifadelerle hedef gösteremezsiniz. Bu dili normalleştirmeye de izin vermeyiz.'

'Şahsıma yönelik, sistematik biçimde ırkçı, nefret içerikli ve hedef gösterici söylemleri yıllardır üreten bir 'yazar'ın, bugün aynı çirkin üslupla önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Kripto kılıç artığı' sözleri kabul edilemez.

Kimlikler üzerinden siyasetçileri, yurttaşları ya da toplumsal kesimleri hedef alan bu dil; demokratik siyaseti zehirlemekte, toplumsal barışı tehdit etmektedir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kripto Kılıç Artığı” ifadesi; yalnızca siyasi nezaket sınırlarını aşan bir hakaret değil, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin yaralar bırakmış özellikle Alevi yurttaşlarımızın maruz kaldığı ayrımcı, ötekileştirici ve tarihsel travmaları çağrıştıran son derece sakıncalı bir söylemdir.

Toplumsal hafızayı yaralayan, ayrımcılığı besleyen her türlü ifadenin karşısındayız. 'Yazar' kisvesi altında sistematik olarak nefret söylemi üreten bu şahsı kınıyorum.'

"Cehaletimi bağışlayın."

Kırıkkanat, söz konusu paylaşımını sildi ve X hesabından özür mesajı yayımladı:

'Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın.'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu için kullanılan bu ifadeye karşı tepkisini dile getirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum” dedi.

👇🏻

Kırıkkanat, daha sonra Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür dilediğini açıkladı;

'Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım.

Saygılarımla,

@kilicdarogluk'

Kırıkkanat, X hesabından "Açıklama ve Özür" başlıklı bir yazı paylaştı.

'AÇIKLAMA VE ÖZÜR

Sosyal medya platformu X’te yaptığım yanlış bir paylaşım, önce şahsıma, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli belleği, ilkelerinin temsilcisi gazetemiz Cumhuriyet’e haksız ve çirkin saldırılara yol açtı; ölçüsüz, vicdansız bir lince dönüştü.

Tümüyle beni bağlayan ve hata yaptığımı ne yazık ki geç anladığım, Andımızın kaldırılmasına dolaylı onay verdiğine ilişkin iddialar üzerine eleştirmek istediğim Kemal Kılıçdaroğlu’nun soyadına gönderme yaptığım “kılıç artığı” söyleminin tarihteki katliamlarla ilgisini bilmiyordum. Hiçbir insan, en bilgelerimiz bile her şeyi bilemez. Bilenler uyarınca gönderiyi sildim ve özür diledim.

Alevilik, Türk toplum yapısında en saygı duyduğum inanç ve kültür katmanıdır. Dahası, en yakın akrabalarım Alevidir.

Alevilerin tarihi ve uğradıkları zulme ilişkin sayısız makalem, yazı dizim, hatta kitabım var. Okurlarım, benim mezhepçilik yapmayacağımı, herhangi bir siyasetçiyi mezhebi üzerinden eleştirmeyeceğimi bilir.

Buna rağmen yanlış kanı uyandırdığım okurum varsa onlardan ve zor durumda bıraktığım Cumhuriyet yoldaşlarımdan tekrar özür dilerim.'

Devam eden tepkiler üzerine Kırıkkanat Cumhuriyet'teki yazılarına ara verdiğini "Kazandınız kötüler!" sözleriyle duyurdu.

“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama;

“29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda 'Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat' rumuzlu X hesabından 'Veryansıntv.com @veryansintvcom' rumuzlu hesaptan yapılan 'Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir iş yapmış'' yazılı paylaşımı 'Kripto kılıç artığı.' yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, Şüpheli 'Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat' rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır...'

