Şaka Değil Gerçek: Kar Yağışı Geri Dönüyor! Mayıs Ayında Kar Yağacak Şehirler Belli Oldu

Meteoroloji tahminlerine göre, Mayıs ayının ilk haftasında kış mevsimini aratmayacak bir tablo ile karşılaşacağız. Özellikle 3 Mayıs Pazar gecesi başlayacak olan soğuk hava dalgası, 4 Mayıs Pazartesi günü Bolu ve Kastamonu şehir merkezlerinde etkisini iyice artıracak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların lapa lapa kar yağışına hazırlıklı olması gerekiyor.

Hafta başında etkisini gösterecek olan bu hava değişimi, adeta bir sonbahar ve kış simülasyonunu andıracak. Yaklaşık dört gün boyunca sürmesi beklenen bu dondurucu soğuklar, günlük yaşamı ve sağlığı doğrudan etkileyebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altına ineceği bu süreçte, bağışıklık sistemini korumak ve ani ısı değişimlerine karşı tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Bolu ve Kastamonu'da beklenen bu beyaz örtü, bahar ayında nadir görülen hava olaylarından biri olarak kayıtlara geçecek. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde başlayacak yağışın ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.