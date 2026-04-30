Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oluyor! Aykut Kocaman İle Anlaştı İddiası

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 13:41

Fenerbahçe'de, Galatasaray'a karşı alınan yenilgi ve teknik direktör Tedesco'nun ayrılması sonrası gözler artık Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi. Adaylar tek tek ortaya çıkmaya başlarken kulislerden çarpıcı iddialar gündeme geldi. Radyogol'un aktardığı bilgilere göre, eski başkan Aziz Yıldırım Haziran ayındaki olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olma kararı aldı. Aynı iddiaya göre Yıldırım, teknik direktörlük için de Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı.

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olacak iddiası gündem oldu.

Kulislerden yükselen iddiaların öncesinde Aziz Yıldırım da TV100'e açıklamalar yapmıştı. Eski başkan henüz net bir adaylık ilanında bulunmasa da sinyaller şu mesajlar dikkatlerden kaçmamıştı:  'Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım.'

Aziz Yıldırım aynı açıklamasında 'Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim' dedi.

İddia: Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile teknik direktörlük konusunda anlaştı.

Radyogol'un haberine göre, Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'a teslim etmeyi planlıyor. Kocaman, daha önce üç dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve kulüpte 2 lig şampiyonluğu kazanmıştı. Akşam gazetesi de Kocaman'ı olası yönetim değişikliğinde TD adayları listesinin üst sıralarına koymuştu.

Mevcut başkan Sadettin Saran yönetiminin kararıyla Fenerbahçe, 6-7 Haziran 2026'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Seçim yarışında şimdiye kadar isimleri geçen diğer aday adayları arasında Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar da bulunuyor.

Aziz Yıldırım, resmen aday olması halinde üçüncü kez koltuğu hedefleyecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
