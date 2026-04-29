Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Olduğu Gün Maçkolik’te Kullanıcı Rekoru Kırıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 12:09

Galatasaray'ın 3-0’lık skorla kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attığı Fenerbahçe derbisinin oynandığı 26 Nisan Pazar günü, spor tutkunları Maçkolik'e akın etti. Toplamda 6.37 milyon kişinin ziyaret ettiği platform, tüm zamanların en yüksek Günlük Uygulama Kullanıcı Sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye’de futbol heyecanının zirve yaptığı ve şampiyonluk düğümünün çözülmeye başladığı 26 Nisan 2026 Pazar günü, dijital platformlarda eşine az rastlanır bir rekor yaşandı.

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladığı o kritik saatlerde, milyonlarca futbolsever anlık gelişmeleri takip etmek için Mackolik uygulamasında buluştu. Gün sonunda açıklanan veriler, platformun tam 6.37 milyon farklı kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini ortaya koydu. Bu devasa rakam, tüm zamanların en yüksek Günlük Uygulama Kullanıcı Sayısı olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki ziyaretçi rekoru, yine büyük bir futbol hareketliliğinin yaşandığı 1 Aralık 2025 tarihinde 6.10 milyon kişiyle kırılmıştı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
