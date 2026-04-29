Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Olduğu Gün Maçkolik’te Kullanıcı Rekoru Kırıldı

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladığı o kritik saatlerde, milyonlarca futbolsever anlık gelişmeleri takip etmek için Mackolik uygulamasında buluştu. Gün sonunda açıklanan veriler, platformun tam 6.37 milyon farklı kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini ortaya koydu. Bu devasa rakam, tüm zamanların en yüksek Günlük Uygulama Kullanıcı Sayısı olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki ziyaretçi rekoru, yine büyük bir futbol hareketliliğinin yaşandığı 1 Aralık 2025 tarihinde 6.10 milyon kişiyle kırılmıştı.