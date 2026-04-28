Fenerbahçe Başkan Adayları Kimler? Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman 2026?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 14:12

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından kulüp gündemi değişti. Şampiyonluk yarışında kritik bir darbe alan sarı-lacivertli takım seçim kararı aldığını açıkladı. Kulüp yönetiminden gelen resmi açıklamalar ise merakla takip ediliyor.

Peki Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu, seçim ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman 2026?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi netleşti. Fenerbahçe başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sadettin Saran tarafından yapılan bilgilendirmede, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun tarihi duyuruldu. Bu tarihte sarı lacivertli takım, yeni başkanını belirleyecek.

Fenerbahçe Başkanlık Adayları Kimler?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim süreci başladı. Taraftarların merakla beklediği seçim sürecinde ise henüz başkan adayları listesi kesinlik kazanmadı. Dolayısıyla kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan ilk kişi Barış Göktürk oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, adaylığını açıkladı. Göktürk, 'Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum.' ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran Aday Olacak mı?

Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacak. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada olağanüstü seçimli genel kurul sürecine ilişkin kararları net bir şekilde duyurdu. Daha sonra da başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. 

Açıklamasında, göreve geldikleri süreçte kulübün içinde bulunduğu şartlara dikkat çeken Saran, sorumluluk almaktan hiçbir zaman geri durmadıklarının altını çizdi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
