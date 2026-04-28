article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Ali Aydınlar Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Kimdir
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 14:07

Eski TFF Başkanı ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkanlığı için adının geçmesiyle birlikte yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, hem spor hem de sağlık sektörünün en güçlü figürlerinden biri olan Mehmet Ali Aydınlar kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Mehmet Ali Aydınlar Kimdir?

Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye'nin en büyük özel sağlık kurumlarından biri olan Acıbadem Sağlık Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini de üstlenmiş, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimlerinde bulunmuş ve özellikle kadın voleyboluna yaptığı büyük yatırımlarla Türk spor tarihinde önemli bir iz bırakmıştır.

Mehmet Ali Aydınlar Kaç Yaşında?

24 Temmuz 1956 doğumludur. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 69 yaşındadır.

Mehmet Ali Aydınlar Nereli?

Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Mehmet Ali Aydınlar Kariyer Başlangıcı

İş hayatına 1981 yılında mali müşavir olarak atılmıştır. Sağlık sektörüne girişi ise 1991 yılında gerçekleşmiştir. İstanbul'da küçük bir semt hastanesi olarak kurduğu Acıbadem Hastanesi'ni, yıllar içinde uyguladığı başarılı stratejilerle uluslararası standartlarda hizmet veren küresel bir sağlık markası haline dönüştürmüştür.

Mehmet Ali Aydınlar Özel Hayatı

Seher Aydınlar ile evlidir. Çiftin, Zeynep Aydınlar Eröğüt adında bir kızları bulunmaktadır. 2008 yılında KKTC'de vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Kerem Aydınlar'ın anısını, eğitim kurumları (Kerem Aydınlar Öğrenci Yurdu vb.) ve çeşitli vakıf çalışmalarıyla yaşatmaktadır. İş dünyasının yanı sıra futbola ve voleybola olan kişisel tutkusuyla da tanınır.

Mehmet Ali Aydınlar Güncel Projeleri

Günümüzde ana odak noktası, Acıbadem Sağlık Grubu'nun yurt dışı operasyonlarını (özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde) genişletmek ve hastane ağını global çapta büyütmektir. Aynı zamanda kurucusu olduğu Acıbadem Üniversitesi'nin akademik altyapısını güçlendirmek ve sağlık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim projelerine liderlik etmeye devam etmektedir.

Mehmet Ali Aydınlar Ödülleri ve Adaylıkları

Sağlık, eğitim ve spor alanlarındaki yatırımları nedeniyle kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle layık görülmüştür:

  • TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2006): Ülke sağlığına ve eğitimine yaptığı katkılardan dolayı verilmiştir.

  • Yılın İş İnsanı Ödülleri: Ekonomist dergisi ve çeşitli iş dünyası yayınları tarafından defalarca yılın girişimcisi ve iş insanı seçilmiştir.

  • Fahri Doktora Unvanları: Eğitime destekleri sebebiyle çeşitli üniversiteler tarafından fahri doktora ile onurlandırılmıştır.

  • Spora Katkı Ödülleri: Özellikle Acıbadem sponsorluğunda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının mimarlarından biri olarak sayısız spor mecrası tarafından ödüllendirilmiştir.

Mehmet Ali Aydınlar Neden Gündemde, Başkan Adayı mı?

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 mağlup olmasının ardından kulübün haziran ayında olağanüstü seçime gitme kararı alması nedeniyle başkanlığa adaylık hazırlığı yapıyor.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi eski başkanların da desteğini aldığı öne sürülen Aydınlar’ın, adaylığını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan kulislerde, dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu ve yeni sezon planlaması kapsamında transfer hazırlıklarına başladığı yönündeki iddiaların yayılması, Aydınlar’ı spor kamuoyunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirmiş durumda.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın