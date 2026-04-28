Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Ali Aydınlar Kimdir, Ne İş Yapıyor?

İş hayatına 1981 yılında mali müşavir olarak atılmıştır. Sağlık sektörüne girişi ise 1991 yılında gerçekleşmiştir. İstanbul'da küçük bir semt hastanesi olarak kurduğu Acıbadem Hastanesi'ni, yıllar içinde uyguladığı başarılı stratejilerle uluslararası standartlarda hizmet veren küresel bir sağlık markası haline dönüştürmüştür.

Mehmet Ali Aydınlar Özel Hayatı

Seher Aydınlar ile evlidir. Çiftin, Zeynep Aydınlar Eröğüt adında bir kızları bulunmaktadır. 2008 yılında KKTC'de vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Kerem Aydınlar'ın anısını, eğitim kurumları (Kerem Aydınlar Öğrenci Yurdu vb.) ve çeşitli vakıf çalışmalarıyla yaşatmaktadır. İş dünyasının yanı sıra futbola ve voleybola olan kişisel tutkusuyla da tanınır.