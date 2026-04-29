TikTok'ta Yayınlara Hediye Gönderebilmek İçin Tarlasını Satan 23 Yaşındaki Şahıs Evini de Sattı!

Sosyal medyada birkaç saat önce gündem olan Kadir Cem Düdük'ün TikTok'taki yayınlara hediye gönderebilmek için tarlasını sattığı, daha sonrasında da evine icra geldiği için evini de satmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Müge Anlı'nın şok içinde dinlediği Kadir Cem Düdük yaşadıklarını, 'Jeton aldım, yayınlarda böyle hesabını yükseltiyorsun. Sohbetli yayınlar oluyor ya orada jeton yüklüyorsun. Hesabın hediye gönderdikçe level yükseliyor. Bende bir anlık attım öyle. Hani gösteriş. Sonradan anladım bende, bilmiyordum. Tarlayı sattım, evi de satmak zorunda kaldım. Ev benim üstüme olduğu için banka icraya koydu evi. Dayıma sattım' ifadelerini kullanarak anlattı.