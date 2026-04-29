TikTok'ta Yayınlara Hediye Gönderebilmek İçin Tarlasını Satan 23 Yaşındaki Şahıs Evini de Sattı!

TikTok'ta Yayınlara Hediye Gönderebilmek İçin Tarlasını Satan 23 Yaşındaki Şahıs Evini de Sattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2026 - 19:36

Müge Anlı’da anlattıklarıyla herkesi şaşkına çeviren Kadir Cem Düdük, TikTok’ta hediye göndermek uğruna tarlasını ve evini sattığını açıkladı. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!

Gün geçmiyor ki Müge Anlı'ya başvuran bir konuk sosyal medyanın gündemine oturmasın...

Gün geçmiyor ki Müge Anlı'ya başvuran bir konuk sosyal medyanın gündemine oturmasın...

Her sabah ve yıllardır ATV ekranlarında milyonları televizyon başına kitleyen Müge Anlı, bu sefer bir ay önceki programında konuk ettiği Kadir Cem'in hikayesiyle dikkatleri üzerine topladı. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına hiç tanımadığı annesi Fatma Balakan'ı bulmak için başvuran 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük, babasıyla ayrıldıktan sonra annesinin izini kaybettiklerini belirterek yardım istedi. Babasının annesiyle ayrıldıktan sonra tekrar evlendiğini ve annesiyle ilgili bilgisinin olmadığının da altını çizmişti.

Dikkat çeken detay ise TikTok için düştüğü durumu anlattığı anlar oldu.

Dikkat çeken detay ise TikTok için düştüğü durumu anlattığı anlar oldu.

Sosyal medyada birkaç saat önce gündem olan Kadir Cem Düdük'ün TikTok'taki yayınlara hediye gönderebilmek için tarlasını sattığı, daha sonrasında da evine icra geldiği için evini de satmak zorunda kaldığı öğrenildi. 

Müge Anlı'nın şok içinde dinlediği Kadir Cem Düdük yaşadıklarını, 'Jeton aldım, yayınlarda böyle hesabını yükseltiyorsun. Sohbetli yayınlar oluyor ya orada jeton yüklüyorsun. Hesabın hediye gönderdikçe level yükseliyor. Bende bir anlık attım öyle. Hani gösteriş. Sonradan anladım bende, bilmiyordum. Tarlayı sattım, evi de satmak zorunda kaldım. Ev benim üstüme olduğu için banka icraya koydu evi. Dayıma sattım'  ifadelerini kullanarak anlattı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
