Manifest'e Rakip Geliyor: Yeni Nesil Kız Grubu "Aura" Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Manifest'e Rakip Geliyor: Yeni Nesil Kız Grubu "Aura" Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2026 - 17:23

Sosyal medyada bir anda adını duymaya başladığımız Aura Girls, kısa sürede “Kim bunlar?” sorusunun başrolü oldu! Müzikle haşır neşir olanlar çoktan araştırmaya koyuldu bile: “Aura kız grubu kimlerden oluşuyor, üyeleri kim?” diye timeline’lar dolup taşarken, yeni nesil bir kız grubunun ayak sesleri resmen hissedilmeye başladı. 

Uzun bir aradan sonra hayatımıza giren ilk kız grubu Manifest’in ardından şimdi yepyeni bir kız grubu daha geliyor: Aura Girls!

Uzun bir aradan sonra hayatımıza giren ilk kız grubu Manifest’in ardından şimdi yepyeni bir kız grubu daha geliyor: Aura Girls!

Dört profesyonel dansçının yer aldığı grup; Aslı Göztaşı, Esra Mutlu, Meri Aslan ve Suzy Roumenov’dan oluşuyor.

Z kuşağının enerjisini 2000’ler R&B ve Türkçe pop esintileriyle harmanlayan ekip, sahneye oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ateş, su, hava ve toprak elementlerinden ilham alan konseptleriyle sadece müzikte değil, stil ve sahne performansında da bütünlüklü bir dünya kurması bekleniyor.

İlk albümleri ELEMENTAL için geri sayım sürerken, prodüksiyon tarafında Sefo dokunuşu dikkat çekiyor.

İlk albümleri ELEMENTAL için geri sayım sürerken, prodüksiyon tarafında Sefo dokunuşu dikkat çekiyor.

Üstelik albümde Sezen Aksu imzalı 'Tempo' parçasının özel yorumu da olacağı söyleniyor. 

Fakat asıl bomba şu: Aura Girls sadece bir grup değil, “Auraland” adını verdikleri evrenle yeni nesil bir lifestyle akımı başlatmaya geliyor. Bakalım bu iddialı çıkış ne kadar ses getirecek?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
