Sevgili Balık, bu ay Venüs, burcunda ilerliyor. Maddi konularda içgüdülerin ve sezgilerin, sana rehberlik edecek ve ay ortasında beklenmedik bir finansal kazançla karşılaşmanı sağlayacak. Kendine olan güvenin ve yeteneklerini en yüksek fiyata pazarlama becerin, hayat standartlarını lüksün en üst noktasına taşıyacak adımlar atmanı sağlayacak.

Ayın sonlarına doğru ise Mars ve Neptün'ün kavuşumu, sanat projelerine ve ruhsal şifa çalışmalarına hız kazandırıyor. Bu dönemde, her aşamasını denetlediğin ve ince ince işlediğin bir koleksiyonu tamamlayarak hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Estetik değerlerine odaklanarak tasarlayacağın her iş ya da sanat karşılığını alacak bu ay.

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise Venüs'ün Satürn ile oluşturduğu sekstil açının etkisi altında olacaksın. Bu dönemde partnerine her zamankinden daha fazla güvenecek, kendini teslim edeceksin adeta... Şimdi sınırları aşmaya ne dersin* Belki aynı eve taşınmak, evlenmek ya da çocuk sahibi olmak da gündeminde yer alabilir. Tabii eğer bekarsan, girdiğin her ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin. Bu ay aradığın ise gerçek bir aşk değil gibi. Kalp ritmini değiştirecek tutkulu sohbetlere kapılmak ve her an yeni bir heyecan yaşamak isteyebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…