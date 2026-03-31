Sevgili Balık, bu ay Venüs'ün burcunda ilerlemesiyle birlikte, bedenini saran bir şefkat rüzgarı hissedeceksin. Bu rüzgar, ayak parmaklarının ucundan başlayıp başının zirvesine kadar uzanan bir iyileşme hikayesinin başlangıcı olacak.

Nisan ayı boyunca, ayaklardaki refleksoloji noktalarından yayılan bu şifa enerjisi, iç organlarını birer birer ziyaret edecek. Bu enerji, organlarını bir orkestra şefi gibi yöneterek, tüm vücudunu bir uyum içinde çalışan bir bütün haline getirecek. Yani, bu ay kendine odaklanırsan hem ruhun hem bedenin şifa bulacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…