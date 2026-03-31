Sevgili Balık, bu ay senin için oldukça parlak bir dönem başlıyor. Venüs, burcunda ilerlerken seni büyülü bir enerji sarıyor. Bu enerji, maddi konularda içgüdülerini ve sezgilerini keskinleştirerek sana rehberlik ediyor. Ay ortasına geldiğimizde, belki de hiç beklemediğin bir finansal kazançla karşılaşmanı sağlayacak. Kendine olan güvenin ve yeteneklerini en yüksek fiyata pazarlama becerin, hayat standartlarını lüksün en üst noktasına taşıyacak adımlar atmanı sağlayacak.

Ayın sonlarına doğru ise Mars ve Neptün'ün kavuşumu, sanat projelerine ve ruhsal şifa çalışmalarına hız kazandırıyor. Bu dönemde, belki de her aşamasını titizlikle denetlediğin ve ince ince işlediğin bir koleksiyonu tamamlayarak hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Estetik değerlerine odaklanarak tasarlayacağın her iş ya da sanat karşılığını alacak bu ay. Bu dönemde, belki de bir resim sergisi açabilir, bir kitap yazabilir ya da bir moda koleksiyonu çıkarabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…