Sevgili Balık, bu ay aşk konusunda oldukça çarpıcı bir etkileşim bekliyor seni! Venüs'ün, Satürn ile oluşturduğu sekstil açı, aşk hayatını tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. Bu dönemde, partnerine olan güvenin tavan yapacak ve kendini ona tamamen teslim edeceksin. Bu ay, aşkta sınırları aşma zamanı! Belki de aşkını bir üst seviyeye taşıyıp aynı eve taşınmayı, belki evlilik yolunda adım atmayı ya da belki de bir çocuk sahibi olmayı düşünebilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu ay senin için adeta bir çekim merkezi olacak. Sosyal ortamlarda tüm gözler üzerinde olacak ve etrafındakileri büyüleyeceksin. Ancak bu ayın asıl odağı, kalbinin ritmini değiştirecek tutkulu sohbetler ve her anını heyecanla dolduracak yeni deneyimler olacak. Gerçek bir aşk arayışında olmasan bile, kalbinin hızla atmasını sağlayacak bu tutkulu sohbetlere ve heyecan dolu anlara kapılmaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…