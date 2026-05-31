Sevgili Balık, bu Haziran ayında günlük yaşam rutininde ve iş enerjinde ciddi bir büyüme yaşayacaksın. 30 Haziran tarihinde Jüpiter'in sağlık ve çalışma evine yapacağı geçiş nedeniyle bedenini iyileştirmeye ve yeni tedavi yöntemleri keşfetmeye ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin artıp sana son derece canlı bir yaşam stili vermesini sağlayacak.

Özellikle artan iş yükü ve hizmet etme arzusu, kalp ritmini ve sırt kaslarını doğrudan etkileyecek. Günlük temponun genişlemesi nedeniyle, bu ay ergonomik koşullarını iyileştirmeye ve spor aralıklarını düzenlemeye her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…