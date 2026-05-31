Sevgili Balık, bu Haziran ayı günlük koşturmacalar ve hizmet duygusunun birleşimiyle başlayacak. 13 Haziran tarihinde Venüs'ün çalışma evine yapacağı geçiş, partnerinle aranızdaki yardımlaşmayı son derece güçlendirecek. İlişkini ortak sorumluluklar alarak yaşarken, birlikte çok daha pratik bir düzen kuracaksın.

Eğer kalbin boşsa, bu ay mesai saatleri içinde veya sağlık kurumlarında hiç beklemediğin, son derece becerikli bir aşk doğacak. Çalışkanlığıyla dikkatini çeken, detaycı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok keyifli bir birlikteliğe dönüşecek. İş aralarında yapacağınız pratik görüşmeler, kalbinin daha önce hiç bu kadar huzurla atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…