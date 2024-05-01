1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Yaptığı Çizimlerle Daha da Anlamlı Hale Getiren Sanatçının Eserlerini Görmelisiniz
1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Yaptığı Çizimlerle Daha da Anlamlı Hale Getiren Sanatçının Eserlerini Görmelisiniz
1 Mayıs İşçi Bayramı, dayanışmanın, emeğin, fedakarlığın günü olarak yıllardır tüm dünya için paha biçilemez bir anlam taşıyor. Sanatçı Onur Bolat da yaptığı çizimlerle bu anlamlı günü güzel bir şekilde ifade ediyor.
Gelin bir göz atalım.
Kaynak: Onur Bolat
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1856'dan beri kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, birliğin, mücadelenin, emeğin, fedakarlığın önemini vurgulamaya, dünyadaki eşitsizliğe, adaletsizliğe dikkat çekmeye devam ediyor.
"Hikmeti tabiyeci" adıyla sosyal medyada binlerce takipçiye ulaşan Bolat, 1 Mayıs'a dair çizimleriyle dikkat çekiyor.
"En güzel aşklarımı beraber ürettiğim insanlarla yaşadım, en güzel dostluklarımı... Denizin, havanın, ormanın ve toprağın kokusunu en güzel çalışıp terlerken aldım."
"En çok üretirken güldüm, en çok üretirken yaşadığımı hissettim..."
"En güzel kahkahalarımı üretirken attım. En güzel uykularımı yorgunken uyudum."
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"Tıpkı karıncalar, arılar, göçen kuşlar gibi biz de ürettikçe kimlikleniyor, canlı olmanın onurunu yaşıyoruz."
"Bir insanın şahsiyetini elinden almak için onu üretmekten alıkoymak yeterli ya da şahsiyetinden vazgeçmek isteyenin üretmekten vazgeçmesi yeterli."
"Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın üreterek yaşayan insanların gülüşleri."
Hayata emek veren herkesin günü kutlu olsun!
Hak ettiğimizi alana kadar...
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Mücadeleye devam.
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