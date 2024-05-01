1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Yaptığı Çizimlerle Daha da Anlamlı Hale Getiren Sanatçının Eserlerini Görmelisiniz

1 Mayıs İşçi Bayramı, dayanışmanın, emeğin, fedakarlığın günü olarak yıllardır tüm dünya için paha biçilemez bir anlam taşıyor. Sanatçı Onur Bolat da yaptığı çizimlerle bu anlamlı günü güzel bir şekilde ifade ediyor.

Gelin bir göz atalım.

Kaynak: Onur Bolat