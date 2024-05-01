1 Mayıs'ta Eğlence: Ülke Ülke İşçi Sınıfının Kutlama Gelenekleri ve Ritüelleri

İstanbul Taksim Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamaları, coşkulu bir atmosferde geçer ve binlerce kişi bir araya gelerek işçi haklarını ve taleplerini dile getirir. Ancak son yıllarda olduğu gibi bu yılda Taksim Meydanı kutlamalara kapalı olacak. Ayrıca, Türkiye'de 1 Mayıs, ailelerin bir araya gelerek piknik yapması ve çeşitli etkinliklere katılmasıyla da kutlanır.