Psikologlar Açıkladı: Bulaşıkları Biriktirenlerin 7 Ortak Özelliği Ortaya Çıktı!
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Lavaboda biriken bulaşıklar, ortak yaşayan insanların en sık tartıştığı konular arasında yer alsa da bir psikoloğa göre bu alışkanlık çoğu zaman tembellikle açıklanamıyor. Parade'in haberinde görüş bildiren, Thriveworks'te çalışan lisanslı psikolog Dr. Crystal Saidi, tabakların birikmesinin temizlikten çok kişinin o anki ruhsal kapasitesiyle ilgili olduğunu söylüyor. Saidi'nin sıraladığı yedi ortak özellik, lavabo dolusu bulaşığın ardında yorgunluktan mükemmeliyetçiliğe uzanan çok farklı hikâyeler olabileceğini gösteriyor.
Kaynak: Parade
Bulaşık biriktirmek, psikolog Crystal Saidi'ye göre tembellikten çok ruhsal kapasiteyle ilgili bir mesele.
Karar yorgunluğundan mükemmeliyetçiliğe kadar bulaşık biriktirmenin ardında dört farklı ruh hali yatabiliyor.
Bulaşık birikmesi bazen depresyonun işareti olabilirken hastalık ve doğum sonrası dönemde olağan sayılıyor.
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