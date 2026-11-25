Saidi, bulaşıkların her zaman temizlik meselesi olmadığını, lavaboda bekleyen tabakların çoğu zaman kişinin yorgunluk ve bunalmışlık gibi daha derindeki bir durumla başa çıkmaya çalıştığına işaret edebileceğini anlatıyor. Psikoloğa göre amaç, bu alışkanlığı olan kişiyi ya da partnerini ve ev arkadaşını suçlamak değil; durumu terapiye başvurmak, ev işlerinin paylaşımını yeniden dengelemek ya da dışarıdan destek almak için bir fırsat olarak görmek.

Bu bakış açısının ilk durağı zihinsel yük. Saidi, bulaşıkların birikmesinin kişinin kafasında aynı anda çok fazla işin dönüyor olmasından kaynaklanabileceğini, sinir sistemi zaten sınırına dayandığında en basit görevlerin bile ağır gelebileceğini söylüyor.