Hemmings, arkadaş buluşmasında ya da markete giderken bile en iyi görünmek isteyen kişilerin arabalarını da aynı yüksek standartla sunma eğiliminde olduğunu söylüyor.

Psikoloğa göre bu biraz da izlenim yönetimiyle ilgili. Hemmings, pırıl pırıl bir arabanın kişinin nasıl yaşadığını ve başkalarının onun hakkında ne düşünmesini istediğini anlattığını, verimlilik, düzen, keyif ve kendine saygıyı yansıttığını belirtiyor.