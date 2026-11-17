Psikolog Açıkladı: Arabalarını Yıkamaktan Zevk Alan Kişilerin 3 Ortak Yönü
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Kimi için araba yıkamak sıradan bir iş, kimi için keyifli bir ritüel. Davranış psikoloğu Jo Hemmings, arabasına özenle bakan kişilerin bazı ortak özelliklerini anlattı.
İşte detaylar...
Hemmings'e göre araba, tıpkı ev gibi kişinin kimliğinin bir uzantısı.
Dışı her zaman parlayan arabaların sahipleri, nasıl göründüklerine önem veriyor.
İçi tertemiz arabalar ise kontrol ve sakinlik ihtiyacına işaret ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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