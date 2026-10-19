Çok Dedikodu Yapanların En Güçlü Psikopatik Kişilik Özelliği Ortaya Çıktı

Hayır. Araştırma bir neden-sonuç ilişkisi değil, bir bağlantı ortaya koyuyor. Dedikodu yapmak birini psikopat yapmıyor.

Çalışmanın bazı sınırlılıkları da var. Veriler katılımcıların kendi beyanına dayanıyor ve 2021'de bir online anket platformu üzerinden toplandı. Dedikodu sıklığı ölçülürken de olumlu, olumsuz ve nötr dedikodu birbirinden ayrılmadı.

Yine de bulgular, dedikodunun kimin tarafından yapıldığı kadar neden yapıldığının da önemli olduğunu hatırlatıyor.