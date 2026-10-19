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Çok Dedikodu Yapanların En Güçlü Psikopatik Kişilik Özelliği Ortaya Çıktı

Çok Dedikodu Yapanların En Güçlü Psikopatik Kişilik Özelliği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 17:47
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Dedikodu, insanların en yaygın sosyal alışkanlıklarından biri. Çoğu zaman zararsız bir sohbet gibi görünse de bazı insanlar için birinin itibarını zedelemenin bir aracı olabiliyor. Kanada'daki bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, kimlerin daha sık ve daha kötü niyetli dedikodu yaptığını inceledi. Sonuçlara göre bu konuda en güçlü bağlantı psikopatlıkta çıktı!

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"Karanlık dörtlü" ve dedikodu

"Karanlık dörtlü" ve dedikodu

Behavioral Sciences dergisinde yayımlanan çalışmayı Kanada'daki Ottawa Üniversitesi, Nipissing Üniversitesi ve Canadore College'dan araştırmacılar yürüttü. ABD ve Kanada'dan yaşları 18 ile 61 arasında değişen 516 yetişkin çalışmaya katıldı.

Araştırmacılar, psikolojide 'karanlık dörtlü' olarak bilinen dört kişilik özelliğine odaklandı: psikopatlık, makyavelizm, narsisizm ve sadizm. Katılımcıların ne sıklıkla ve hangi nedenlerle dedikodu yaptığı da anketlerle ölçüldü.

En sık dedikodu yapanlar...

En sık dedikodu yapanlar...

Dört özelliğin dördü de daha sık dedikodu yapmakla bağlantılı çıktı. Ancak diğer özellikler, yaş ve cinsiyet hesaba katıldığında en güçlü bağlantı psikopatlıkta görüldü. Onu sırasıyla sadizm, narsisizm ve makyavelizm izledi.

Psikopatlık, empati eksikliği, dürtüsellik ve başkalarının duygularına karşı duyarsızlıkla tanımlanan bir kişilik özelliği.

Kadınlar, erkekler ve yaş

Kadınlar, erkekler ve yaş

Araştırmada, çoğu kişinin merak ettiği cinsiyet ayrımına da değinildi. 

Kadınlar erkeklere göre biraz daha sık dedikodu yaptıklarını belirtti. Erkeklerin sadizm puanı ise kadınlardan daha yüksek çıktı.

Yaş ilerledikçe hem dört karanlık kişilik özelliğinin hem de dedikodu sıklığının azaldığı görüldü.

Dedikodu yapan herkes psikopat mı?

Dedikodu yapan herkes psikopat mı?

Hayır. Araştırma bir neden-sonuç ilişkisi değil, bir bağlantı ortaya koyuyor. Dedikodu yapmak birini psikopat yapmıyor.

Çalışmanın bazı sınırlılıkları da var. Veriler katılımcıların kendi beyanına dayanıyor ve 2021'de bir online anket platformu üzerinden toplandı. Dedikodu sıklığı ölçülürken de olumlu, olumsuz ve nötr dedikodu birbirinden ayrılmadı.

Yine de bulgular, dedikodunun kimin tarafından yapıldığı kadar neden yapıldığının da önemli olduğunu hatırlatıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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