Çok Dedikodu Yapanların En Güçlü Psikopatik Kişilik Özelliği Ortaya Çıktı
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Dedikodu, insanların en yaygın sosyal alışkanlıklarından biri. Çoğu zaman zararsız bir sohbet gibi görünse de bazı insanlar için birinin itibarını zedelemenin bir aracı olabiliyor. Kanada'daki bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, kimlerin daha sık ve daha kötü niyetli dedikodu yaptığını inceledi. Sonuçlara göre bu konuda en güçlü bağlantı psikopatlıkta çıktı!
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"Karanlık dörtlü" ve dedikodu
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En sık dedikodu yapanlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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