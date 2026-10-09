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450 Kişiyi İncelediler: Psikopatları Ele Veren İfadeler Ortaya Çıktı

450 Kişiyi İncelediler: Psikopatları Ele Veren İfadeler Ortaya Çıktı

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 11:04
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Hayatınızın en güzel anını, en zor dönemini ya da her şeyin değiştiği o dönüm noktasını anlatırken hangi kelimeleri seçtiğinizi hiç düşündünüz mü? ABD'deki Mississippi Üniversitesi'nden araştırmacılar, 450 kişinin kendi hayat hikâyesini anlatırken kullandığı kelimeleri psikopatik kişilik özellikleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, psikopati denince akla gelen 'duygusuz ve boş konuşan insan' kalıbının da pek doğru olmadığını gösteriyor.

Araştırmanın ayrıntıları haberimizde.

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Katılımcılardan önce hayatlarının dönüm noktalarını anlatmaları istendi.

Katılımcılardan önce hayatlarının dönüm noktalarını anlatmaları istendi.

Katılımcılar arasında üniversite öğrencileri ve daha önce cezaevinde kaldığını belirten kişiler vardı. Herkes önce hayatının en iyi ve en kötü anlarıyla dönüm noktalarına dair açık uçlu soruları yanıtladı, ardından psikopatik özellikleri ölçen bir anketi doldurdu.

Araştırmacılar, metin analizi yazılımıyla anlatılardaki olumlu ve olumsuz ton, başarı ve risk gibi kategorilere giren kelimelerin ne sıklıkla kullanıldığını inceledi. Doktora öğrencisi Ky Bray ile psikoloji alanında öğretim üyesi Laura Drislane'in çalışması Personality and Individual Differences dergisinde yayımlandı.

Her psikopatik özellik dile farklı yansıdı.

Her psikopatik özellik dile farklı yansıdı.

Araştırmada psikopati üç boyutta ele alındı: gözü karalık, acımasızlık ve dürtüsellik (ketlenme eksikliği). Bulgular şöyle:

Dürtüsellik: Bu özelliği yüksek olanlar daha çok olumsuz kelime kullandı. Arkadaşlarından daha az söz etti, olumlu ve başarıyla ilgili kelimelere daha az yer verdi.

Acımasızlık: Daha olumlu bir ton, başarı ve ödülle ilgili daha fazla kelime, daha az olumsuz duygu ifadesi öne çıktı.

Gözü karalık: Korku, kaygı ve endişe gibi kelimeler daha az kullanıldı, ruhsal hastalıklara daha az değinildi.

Kelime seçimleri, katılımcının hangi soruyu yanıtladığına göre de değişti. Araştırmacılara göre psikopatik dil, sanıldığı gibi boş ya da duygudan yoksun değil; bağlama ve özelliğe göre farklılaşıyor.

Araştırmacılar, amaçlarının dilden teşhis koymak olmadığını vurguladı.

Araştırmacılar, amaçlarının dilden teşhis koymak olmadığını vurguladı.

Bray, 'Buradaki amaç dile bakarak psikopati teşhisi koymak değil. Psikopatinin gündelik davranışlarda, dil gibi ince davranışlarda bile kendini gösterdiğine dikkat çekmek' dedi. Bray'e göre herkeste bir miktar acımasızlık, gözü karalık ve dürtüsellik bulunuyor.

Drislane ise psikopatiye artık bir kategori olarak bakılmadığı için insanları 'psikopat' diye etiketlemekten uzaklaşıldığını söyledi. Drislane, yine de bu boyutların suç, yeniden suç işleme ve partner şiddeti gibi önemli sonuçları öngörebildiğini vurguladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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