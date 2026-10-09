450 Kişiyi İncelediler: Psikopatları Ele Veren İfadeler Ortaya Çıktı
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Hayatınızın en güzel anını, en zor dönemini ya da her şeyin değiştiği o dönüm noktasını anlatırken hangi kelimeleri seçtiğinizi hiç düşündünüz mü? ABD'deki Mississippi Üniversitesi'nden araştırmacılar, 450 kişinin kendi hayat hikâyesini anlatırken kullandığı kelimeleri psikopatik kişilik özellikleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, psikopati denince akla gelen 'duygusuz ve boş konuşan insan' kalıbının da pek doğru olmadığını gösteriyor.
Araştırmanın ayrıntıları haberimizde.
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Katılımcılardan önce hayatlarının dönüm noktalarını anlatmaları istendi.
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Her psikopatik özellik dile farklı yansıdı.
Araştırmacılar, amaçlarının dilden teşhis koymak olmadığını vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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