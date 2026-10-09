450 Kişiyi İncelediler: Psikopatları Ele Veren İfadeler Ortaya Çıktı

Araştırmada psikopati üç boyutta ele alındı: gözü karalık, acımasızlık ve dürtüsellik (ketlenme eksikliği). Bulgular şöyle:

Dürtüsellik: Bu özelliği yüksek olanlar daha çok olumsuz kelime kullandı. Arkadaşlarından daha az söz etti, olumlu ve başarıyla ilgili kelimelere daha az yer verdi.

Acımasızlık: Daha olumlu bir ton, başarı ve ödülle ilgili daha fazla kelime, daha az olumsuz duygu ifadesi öne çıktı.

Gözü karalık: Korku, kaygı ve endişe gibi kelimeler daha az kullanıldı, ruhsal hastalıklara daha az değinildi.

Kelime seçimleri, katılımcının hangi soruyu yanıtladığına göre de değişti. Araştırmacılara göre psikopatik dil, sanıldığı gibi boş ya da duygudan yoksun değil; bağlama ve özelliğe göre farklılaşıyor.