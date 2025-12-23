Psikolojiye Göre Psikopatların Mesajlaşma Dilinde Ortaya Çıkan Ortak Özellikler

Yazışmalarda karşı tarafın duygu durumuna yönelik farkındalık düşük seviyededir. Duygusal ifadeler yer alsa bile, bunlar genellikle yüzeysel ve mekanik bir yapıdadır. Mesajlar “doğru gibi” görünse de samimiyet hissi yaratmaz.

Bir diğer dikkat çeken unsur psikolojik mesafe kuran dil kullanımı. Psikopatik eğilimleri olan bireyler, mesajlarında daha çok kendilerine odaklanan, karşı tarafı nesneleştiren bir anlatım tercih edebilir. “Ben” merkezli cümleler, ilişki bağlamını zayıflatan ifadeler ve duygusal bağ kurmaktan kaçınan bir üslup sık görülür.