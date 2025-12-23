Yüksek Maaş, Güçlü Ekonomi: Yaşamak İçin En Avantajlı Ülke Açıklandı

2025 sonuçlarına göre yaşamak ve çalışmak için en iyi ülke İsviçre oldu. Yüksek maaşlar, düşük işsizlik oranı ve istikrarlı ekonomisiyle öne çıkan ülke, özellikle kazanç potansiyeli alanında rakiplerine fark attı. Güçlü finans sistemi ve düzenli yaşam yapısı da İsviçre’yi listenin tepesine taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Singapur bulunuyor. Küresel finans merkezlerinden biri olan ülke; güvenli şehirleri, düşük suç oranı ve iş dünyasına sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor. Üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri ise geniş iş imkanları ve yatırım seçenekleriyle öne çıkıyor. Ancak yüksek yaşam maliyetleri, ABD’nin bazı alt başlıklarda geride kalmasına neden oldu.

İyi Bir Gelecek Ön Planda

Uzmanlara göre 2025 listesinde ülkelerin sıralamasını belirleyen en kritik faktörler, yüksek gelir imkanı, ekonomik istikrar ve kariyer gelişimi oldu. Özellikle finans, teknoloji ve uluslararası ticaret merkezleri, yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenler için her zamankinden daha cazip hale geliyor.