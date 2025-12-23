onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yüksek Maaş, Güçlü Ekonomi: Yaşamak İçin En Avantajlı Ülke Açıklandı

Yüksek Maaş, Güçlü Ekonomi: Yaşamak İçin En Avantajlı Ülke Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 09:09

Yurt dışında yaşamak ve kariyerini farklı bir ülkede sürdürmek isteyen milyonlarca kişi için 2025’e dair dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Uluslararası uzmanların hazırladığı yeni endeks, yüksek maaş imkanından yaşam kalitesine kadar birçok başlığı mercek altına aldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise “nerede yaşamak gerçekten mantıklı?” sorusuna net cevaplar verdi.

Kaynak: https://www.henleyglobal.com/publicat...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışında daha iyi bir yaşam ve güçlü bir kariyer hayali kuranlar için merakla beklenen liste açıklandı.

Yurt dışında daha iyi bir yaşam ve güçlü bir kariyer hayali kuranlar için merakla beklenen liste açıklandı.

2025 Henley Opportunity Index sonuçlarına göre; yüksek maaş, yaşam standartları ve ekonomik güven veren ülkeler yarıştı, zirveye ise Avrupa’dan bir ülke oturdu.

Uluslararası danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan endekste ülkeler sadece maaş seviyelerine göre değil, hayatın tamamını kapsayan kriterlerle değerlendirildi.

Uluslararası danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan endekste ülkeler sadece maaş seviyelerine göre değil, hayatın tamamını kapsayan kriterlerle değerlendirildi.

Çalışmada;

  • Eğitim olanakları

  • İş piyasasının gücü

  • Günlük yaşam koşulları

  • Ekonomik hareketlilik

  • Uzun vadeli kazanç potansiyeli

gibi başlıklar mercek altına alındı. Endeks, özellikle yurt dışında çalışmayı ya da yatırım yoluyla oturum almayı planlayanlar için yol gösterici olarak görülüyor.

Listenin Zirvesinde İsviçre Var

Listenin Zirvesinde İsviçre Var

2025 sonuçlarına göre yaşamak ve çalışmak için en iyi ülke İsviçre oldu. Yüksek maaşlar, düşük işsizlik oranı ve istikrarlı ekonomisiyle öne çıkan ülke, özellikle kazanç potansiyeli alanında rakiplerine fark attı. Güçlü finans sistemi ve düzenli yaşam yapısı da İsviçre’yi listenin tepesine taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Singapur bulunuyor. Küresel finans merkezlerinden biri olan ülke; güvenli şehirleri, düşük suç oranı ve iş dünyasına sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor. Üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri ise geniş iş imkanları ve yatırım seçenekleriyle öne çıkıyor. Ancak yüksek yaşam maliyetleri, ABD’nin bazı alt başlıklarda geride kalmasına neden oldu.

İyi Bir Gelecek Ön Planda

Uzmanlara göre 2025 listesinde ülkelerin sıralamasını belirleyen en kritik faktörler, yüksek gelir imkanı, ekonomik istikrar ve kariyer gelişimi oldu. Özellikle finans, teknoloji ve uluslararası ticaret merkezleri, yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenler için her zamankinden daha cazip hale geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın