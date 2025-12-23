Yüksek Maaş, Güçlü Ekonomi: Yaşamak İçin En Avantajlı Ülke Açıklandı
Kaynak: https://www.henleyglobal.com/publicat...
Yurt dışında yaşamak ve kariyerini farklı bir ülkede sürdürmek isteyen milyonlarca kişi için 2025’e dair dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Uluslararası uzmanların hazırladığı yeni endeks, yüksek maaş imkanından yaşam kalitesine kadar birçok başlığı mercek altına aldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise “nerede yaşamak gerçekten mantıklı?” sorusuna net cevaplar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışında daha iyi bir yaşam ve güçlü bir kariyer hayali kuranlar için merakla beklenen liste açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslararası danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan endekste ülkeler sadece maaş seviyelerine göre değil, hayatın tamamını kapsayan kriterlerle değerlendirildi.
Listenin Zirvesinde İsviçre Var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın