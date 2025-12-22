onedio
Ev İşi Yapmanın 'Erkekliği Azalttığını' Söyleyen Psikolog Tepkilerin Odağında

Ev İşi Yapmanın 'Erkekliği Azalttığını' Söyleyen Psikolog Tepkilerin Odağında

22.12.2025 - 14:37

Psikolog Fatih Civelekoğlu’nun ev işi paylaşımına dair yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en hararetli tartışmalarından birini başlattı. Katıldığı bir konuşmada “erkeklik” kavramını biyolojik ve toplumsal roller üzerinden yorumlayan Civelekoğlu’nun sözleri, bilimsel dayanağı olup olmadığı kadar, toplumsal cinsiyet algısını nasıl yeniden ürettiği sorularını da beraberinde getirdi. Ev içi sorumlulukların erkekliği zayıflattığını savunan yaklaşımıyla birçok kişi tarafından çağdışı ve ayrımcı bulunurken psikologun ifadeleri sosyal medyada sert tepkilerin odağına yerleşti.

Önce videoyu izleyelim:

Videoda 'erkeklik' kavramına kendi çapında açıklık getiren Civelekoğlu şunları şöyledi:

'Bulaşığı sen yıka, yemeği ben yapayım. Evi sen süpür, camları ben sileyim. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu yapan erkek erilliğini kaybeder. Testosteronu düşer, östrojeni yükselir. Dişilleşir günün sonunda. Eş olma, yani koca olma, baba olma yeterliliğini yitirir. Ve o erkeğe özgü, onda var olan, bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için ona verilmiş olan yetkiyi kullanamaz hale gelir. Maskara olur.'

Twitter (X) kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
