Ev İşi Yapmanın 'Erkekliği Azalttığını' Söyleyen Psikolog Tepkilerin Odağında

Videoda 'erkeklik' kavramına kendi çapında açıklık getiren Civelekoğlu şunları şöyledi:

'Bulaşığı sen yıka, yemeği ben yapayım. Evi sen süpür, camları ben sileyim. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu yapan erkek erilliğini kaybeder. Testosteronu düşer, östrojeni yükselir. Dişilleşir günün sonunda. Eş olma, yani koca olma, baba olma yeterliliğini yitirir. Ve o erkeğe özgü, onda var olan, bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için ona verilmiş olan yetkiyi kullanamaz hale gelir. Maskara olur.'