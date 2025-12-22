onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Gıda Güvenliği Uzmanları Açıkladı: Restoranlarda Asla Sipariş Edilmemesi Gereken Yiyecekler

Gıda Güvenliği Uzmanları Açıkladı: Restoranlarda Asla Sipariş Edilmemesi Gereken Yiyecekler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 13:29

Restoranlarda “sağlıklı” görünen her yiyecek aslında güvenli olmayabiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, yıllardır edindikleri tecrübeler nedeniyle dışarıda yemek yerken özellikle kaçındıkları bazı ürünler olduğunu söylüyor. Üstelik risk, çoğu kişinin tahmin ettiğinin aksine genellikle salata ve hazır gıdalar gibi masum görünen seçeneklerde ortaya çıkıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/12/21/lifesty...

Gıda güvenliği uzmanları, restoranlarda masum görünen bazı yiyeceklerin sanılandan çok daha büyük riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Gıda güvenliği uzmanları, restoranlarda masum görünen bazı yiyeceklerin sanılandan çok daha büyük riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Hatta bu alanda yıllardır çalışan bazı isimler, “sağlıklı” kabul edilen seçenekleri bile dışarıda yemek söz konusu olduğunda kesin olarak tercih etmediklerini açıkça söylüyor.

ABD’de gıda kaynaklı salgın davalarıyla tanınan Seattle merkezli avukat Bill Marler, yıllardır restoranlarda salata, paketlenmiş yeşillikler, şarküteri ürünleri ve çiğ filizlerden uzak durduğunu belirtiyor. Marler’a göre bu ürünler, Listeria, E. coli ve Salmonella gibi ciddi bakterilerle defalarca ilişkilendirildi. Özellikle yapraklı yeşilliklerin, pişirme gibi mikropları öldüren bir “ısı aşamasından” geçmemesi, riski daha da artırıyor.

Gıda bilimci Bryan Quoc Le de benzer bir noktaya dikkat çekiyor.

Gıda bilimci Bryan Quoc Le de benzer bir noktaya dikkat çekiyor.

1990’lı yıllarda en büyük tehdit olarak görülen hamburgerler sıkı denetimler ve pişirme standartları sayesinde artık eskisi kadar riskli değil. Buna karşın marul ve benzeri yeşillikler, üretim sürecinin erken aşamalarında kirlenebiliyor ve merkezi tesislerde büyük partiler halinde işlendiği için tek bir kontaminasyon, ülke genelinde binlerce kişiyi etkileyebiliyor.

Indiana’da gıda güvenliği alanında çalışan Jason Reese ise günümüzde salgınların kaynağının çoğu zaman et değil, etin üzerindeki marul olduğunu söylüyor. Çiğ tüketilen bu ürünler, hayvancılık yapılan alanlara yakın tarlalarda yetiştirilebiliyor ve sulama suyuyla kolayca kirlenebiliyor. Reese, mesleki tecrübeleri nedeniyle dışarıda salata yemediğini ve bunun sonuçlarını bizzat gördüğünü vurguluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, her yıl yaklaşık 48 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle rahatsızlanıyor. Bu vakaların önemli bir bölümü taze ürünlerden kaynaklanıyor. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk çok daha yüksek.

Yani kısacası...

Yani kısacası...

Restoranlarda Riskli Bulunan Gıdalar

  • Salata ve yapraklı yeşillikler (marul, roka, ıspanak, karışık yeşillik)

  • Paketlenmiş / hazır salatalar

  • Bagged salad diye geçen önceden yıkanmış yeşillikler

  • Çiğ filizler (yonca filizi, fasulye filizi vb.)

  • Şarküteri ürünleri (salam, sosis, jambon, füme etler)

  • Hazır meyve kapları (önceden kesilmiş meyveler)

  • Hazır yemekler / “ready-to-eat” ürünler

  • Marullu burger ve sandviçler (sorun et değil, üstündeki marul)

  • Yeterince pişmemiş kıyma içeren ürünler

  • Açık büfe salataları

Görece Daha Güvenli Görülenler

  • İyi pişmiş et ve tavuk ürünleri

  • Izgara veya fırında yüksek ısıyla pişmiş yemekler

  • Sipariş üzerine hazırlanan sıcak tabaklar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın