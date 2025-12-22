Gıda Güvenliği Uzmanları Açıkladı: Restoranlarda Asla Sipariş Edilmemesi Gereken Yiyecekler
Kaynak: https://nypost.com/2025/12/21/lifesty...
Restoranlarda “sağlıklı” görünen her yiyecek aslında güvenli olmayabiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, yıllardır edindikleri tecrübeler nedeniyle dışarıda yemek yerken özellikle kaçındıkları bazı ürünler olduğunu söylüyor. Üstelik risk, çoğu kişinin tahmin ettiğinin aksine genellikle salata ve hazır gıdalar gibi masum görünen seçeneklerde ortaya çıkıyor.
İşte detaylar...
Gıda güvenliği uzmanları, restoranlarda masum görünen bazı yiyeceklerin sanılandan çok daha büyük riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.
Gıda bilimci Bryan Quoc Le de benzer bir noktaya dikkat çekiyor.
Yani kısacası...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın