Gıda Güvenliği Uzmanları Açıkladı: Restoranlarda Asla Sipariş Edilmemesi Gereken Yiyecekler

1990’lı yıllarda en büyük tehdit olarak görülen hamburgerler sıkı denetimler ve pişirme standartları sayesinde artık eskisi kadar riskli değil. Buna karşın marul ve benzeri yeşillikler, üretim sürecinin erken aşamalarında kirlenebiliyor ve merkezi tesislerde büyük partiler halinde işlendiği için tek bir kontaminasyon, ülke genelinde binlerce kişiyi etkileyebiliyor.

Indiana’da gıda güvenliği alanında çalışan Jason Reese ise günümüzde salgınların kaynağının çoğu zaman et değil, etin üzerindeki marul olduğunu söylüyor. Çiğ tüketilen bu ürünler, hayvancılık yapılan alanlara yakın tarlalarda yetiştirilebiliyor ve sulama suyuyla kolayca kirlenebiliyor. Reese, mesleki tecrübeleri nedeniyle dışarıda salata yemediğini ve bunun sonuçlarını bizzat gördüğünü vurguluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, her yıl yaklaşık 48 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle rahatsızlanıyor. Bu vakaların önemli bir bölümü taze ürünlerden kaynaklanıyor. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk çok daha yüksek.