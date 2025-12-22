Bir Gecede Milyoner Olmuştu: 16 Milyon Euroluk Serveti Eriten Piyango Milyoneri Artık Sosyal Konutta Yaşıyor

Bir dönem Fransa’da piyangoyla servet sahibi olan isimler arasında gösterilen Bruno Caloone’un hikayesi, büyük ikramiyelerin her zaman kalıcı bir refah anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi.

1995 yılında Fransız Lotosu’ndan 16 milyon euro kazanan Caloone, kısa sürede ülke gündemine taşınmıştı. Aradan geçen yılların ardından ise bu büyük servetten geriye hiçbir şey kalmadı, Caloone bugün sosyal konutta yaşamını sürdürüyor.