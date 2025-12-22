onedio
Bir Gecede Milyoner Olmuştu: 16 Milyon Euroluk Serveti Eriten Piyango Milyoneri Artık Sosyal Konutta Yaşıyor

Metehan Bozkurt
22.12.2025 - 11:45

Bir dönem Fransa’da piyangoyla servet sahibi olan isimler arasında gösterilen Bruno Caloone’un hikayesi, büyük ikramiyelerin her zaman kalıcı bir refah anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi.

1995 yılında Fransız Lotosu’ndan 16 milyon euro kazanan Caloone, kısa sürede ülke gündemine taşınmıştı. Aradan geçen yılların ardından ise bu büyük servetten geriye hiçbir şey kalmadı, Caloone bugün sosyal konutta yaşamını sürdürüyor.

1995 yılının Aralık ayında Fransa’nın Hazebrouck kentinde banka çalışanı olarak sıradan bir hayat süren Caloone, Fransız Lotosu’ndan tam 16 milyon euro kazandı.

O dönem için dudak uçuklatan bu rakam, onu bir anda ülkenin en şanslı insanlarından biri haline getirdi. Henüz 36 yaşındaydı, eşi ve iki çocuğuyla birlikte ulusal kanallara çıktı, gazetelere manşet oldu. Kısacası para vardı, şöhret vardı, ihtimaller sonsuzdu.

Ama Caloone’un hikayesi bu kadarla sınırlı değildi.

Caloone, servetini kenara koyup büyütmek yerine paylaşmayı seçti.

Ailesine ve yakın çevresine ciddi maddi destekler sağladı, hayır kurumlarına bağışlar yaptı. At yarışlarına olan ilgisi ise işin rengini iyice değiştirdi. Hipodromlara yüzlerce kişiyi götürdüğü organizasyonlar düzenledi, kazancını, deyim yerindeyse hayatın içine karıştırdı.

1997’de Hazebrouck’ta zor durumda olan bir et toptancısını satın aldı. 49 kişinin işsiz kalmasını önledi. Ancak iyi niyet iyi sonuç getirmedi. Milyonlarca euroluk yatırımlara rağmen şirket 2004’te kapandı. Caloone, bu sürecin kötü yönetimden değil, ekonomik şartlardan kaynaklandığını savundu.

Eski milyoner bununla da yetinmedi.

Bosna Savaşı sonrası Saraybosna’da Fransız fırını açtı, Hırvatistan’a turistik seferler ve charter uçuşlar için yatırımlar yaptı. Hiçbiri uzun vadeli başarı getirmedi ama Caloone’un olaya bakış açısı çok daha farklıydı.

“Hayatımın en büyük deneyimlerini yaşadım.”

Bugün Nerede?

Aradan yaklaşık 30 yıl geçti. 16 milyon eurodan geriye tek bir euro bile kalmadı. Bruno Caloone hala Hazebrouck’ta yaşıyor. Fakat bu kez bir sosyal konutta. Durumunu ise son derece sakin ve net bir cümleyle özetliyor:

“Burada mutluyum. Sosyal konutta yaşamak utanılacak bir şey değil.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
