Bir Gecede Milyoner Olmuştu: 16 Milyon Euroluk Serveti Eriten Piyango Milyoneri Artık Sosyal Konutta Yaşıyor
Kaynak: https://www.huffingtonpost.es/loteria...
Bir dönem Fransa’da piyangoyla servet sahibi olan isimler arasında gösterilen Bruno Caloone’un hikayesi, büyük ikramiyelerin her zaman kalıcı bir refah anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi.
1995 yılında Fransız Lotosu’ndan 16 milyon euro kazanan Caloone, kısa sürede ülke gündemine taşınmıştı. Aradan geçen yılların ardından ise bu büyük servetten geriye hiçbir şey kalmadı, Caloone bugün sosyal konutta yaşamını sürdürüyor.
1995 yılının Aralık ayında Fransa’nın Hazebrouck kentinde banka çalışanı olarak sıradan bir hayat süren Caloone, Fransız Lotosu’ndan tam 16 milyon euro kazandı.
Caloone, servetini kenara koyup büyütmek yerine paylaşmayı seçti.
Eski milyoner bununla da yetinmedi.
