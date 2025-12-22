20 Yaşında 1 Milyon Dolara “Hayır” Dedi: Genç Kadın Bu Teklifi Reddetme Sebebini Açıkladı
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/20-old...
Kanada’da 20 yaşındaki bir genç kadının piyango sonrası verdiği karar, alışıldık “bir gecede zengin olma” hikayelerini ters yüz etti. Çoğu insanın tereddüt etmeden kabul edeceği 1 milyon dolarlık peşin ödülü geri çeviren genç kadın, bunun yerine uzun vadeli ve düzenli bir gelir yolunu seçti. Bu sıra dışı tercih sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, genç kadının kararının arkasındaki gerekçeler de merak konusu oldu.
Kanada’da 20 yaşındaki Brenda Aubin-Vega’nın piyango sonrası verdiği karar, “akıl mı, cesaret mi?” tartışmasını beraberinde getirdi.
Aubin-Vega, “Gagnant à Vie” adlı kazı kazan biletinde üç kumbara sembolünü kazıdığında hayatının değiştiğini fark etti.
