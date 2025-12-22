onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
20 Yaşında 1 Milyon Dolara “Hayır” Dedi: Genç Kadın Bu Teklifi Reddetme Sebebini Açıkladı

20 Yaşında 1 Milyon Dolara “Hayır” Dedi: Genç Kadın Bu Teklifi Reddetme Sebebini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 09:15

Kanada’da 20 yaşındaki bir genç kadının piyango sonrası verdiği karar, alışıldık “bir gecede zengin olma” hikayelerini ters yüz etti. Çoğu insanın tereddüt etmeden kabul edeceği 1 milyon dolarlık peşin ödülü geri çeviren genç kadın, bunun yerine uzun vadeli ve düzenli bir gelir yolunu seçti. Bu sıra dışı tercih sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, genç kadının kararının arkasındaki gerekçeler de merak konusu oldu.

Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/20-old...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanada’da 20 yaşındaki Brenda Aubin-Vega’nın piyango sonrası verdiği karar, “akıl mı, cesaret mi?” tartışmasını beraberinde getirdi.

Kanada’da 20 yaşındaki Brenda Aubin-Vega’nın piyango sonrası verdiği karar, “akıl mı, cesaret mi?” tartışmasını beraberinde getirdi.

Quebec’te yaşayan genç kadın, kazandığı 1 milyon dolarlık tek seferlik ikramiyeyi reddederek ömür boyu haftada 1.000 dolar almayı tercih etti. Sosyal medyada bir kesim bu kararı “mantıklı”, bir kesim ise “delilik” olarak yorumladı.

Aubin-Vega, “Gagnant à Vie” adlı kazı kazan biletinde üç kumbara sembolünü kazıdığında hayatının değiştiğini fark etti.

Aubin-Vega, “Gagnant à Vie” adlı kazı kazan biletinde üç kumbara sembolünü kazıdığında hayatının değiştiğini fark etti.

O an yaşadığı şaşkınlığı, “İnanamadım, bileti defalarca kontrol ettim” sözleriyle anlattı. Durumu ilk olarak babasıyla paylaşan genç kadın, kısa bir izin aldıktan sonra Loto-Quebec’in yolunu tuttu.

'Bir Anda Zengin Olmak İstemedim'

Asıl dikkat çeken kısım ise tam burada başladı. Brenda Aubin-Vega, 1 milyon dolarlık peşin ödeme yerine, haftalık düzenli gelir seçeneğini tercih etti. Bu kararın arkasında yatan nedeni ise oldukça net anlattı: Ani servetin beraberinde getirebileceği baskılar, dolandırıcılık riskleri ve kontrolsüz harcamalar. Genç kadın, “Bir anda zengin olmak yerine, hayatım boyunca kendimi güvende hissedeceğim bir gelir istedim” diyerek kararını savundu.

Uzun Vadede Daha Fazla Kazanç Sağlamak İstedi

Bu tercihle birlikte Aubin-Vega, 39 yaşına geldiğinde toplamda 1 milyon dolara ulaşmış olacak. Asıl çarpıcı tablo ise uzun vadede ortaya çıkıyor: 80 yaşına geldiğinde elde edeceği toplam gelir 3,1 milyon doları aşacak. Yani kısa vadede “hayır” dediği para, zamanla katlanarak geri dönecek.

Kimi bu kararı fazla temkinli buldu, kimi ise “20 yaşında böyle bir finansal farkındalık nadir görülür” dedi. Ama net olan şu: Brenda Aubin-Vega, bir gecede zengin olmayı değil, ömür boyu rahat uyumayı seçti. Ve bu da az buz bir cesaret değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın