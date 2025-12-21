onedio
6 Buçuk Yıldır Parmaklıklar Ardında Sürdürdüğü İlişkisi İçin Şehir Değiştirdi: "Artık Çok Umutluyum"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 15:05

Altı buçuk yıl boyunca cezaevi koşullarında sürdürülen bir ilişki, şimdi gerçek hayatın sınavıyla karşı karşıya. ABD’de tutuklu bulunan partneriyle yıllar boyunca sınırlı görüşmeler ve denetimli iletişimle bağını koruyan Jacqui bu sürecin ardından yaşamında köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı. Şehir değiştirerek yeni bir başlangıca hazırlanan Jacqui, tüm belirsizliklere rağmen geleceğe umutla baktığını ifade ediyor.

Çoğu ilişki için ilk dönem romantik akşam yemekleri ve kısa tatillerle geçer.

Jacqui içinse bu süreç, cam bölmelerin arkasında yapılan görüşmeler, dinlenen telefon konuşmaları ve altı buçuk yıl süren bir “hapishane ilişkisi' idi...

TikTok’ta yaşadıklarını paylaşan Jacqui, ABD’de yaklaşık 12 yıl cezaevinde kalan LA ile ilişkisini uzun süre uzaktan sürdürdü. Şimdi ise beklenen an geldi. Noel’i ailesiyle erken kutlayan Jacqui, valizlerini toplayıp Ohio’ya taşınmaya hazırlanıyor. Amacı LA ile cezaevi dışındaki gerçek hayata birlikte başlamak.

Ancak bu karar, sosyal medyada herkes tarafından romantik olarak değerlendirilmedi.

Jacqui, ilişkisinin sık sık eleştirildiğini ve hatta “nefret” mesajları aldığını açıkça dile getiriyor.

“Ben hapishanedeki LA’yı tanıyorum. Dışarıdaki halini ben de bilmiyorum,” diyen Jacqui, takipçilerine karşı oldukça net. Ona göre bu belirsizlik sadece dışarıdan bakanlar için değil, kendisi için de geçerli.

LA’nın geçmişte sokak hayatı ve uzun süreli hapis deneyimi nedeniyle özgürlükle başa çıkmakta zorlanabileceğini kabul eden Jacqui, pembe bir tablo çizmediğini özellikle vurguluyor. Bu ilişkinin kusursuz olmayacağını, hatta zorlayıcı olacağını biliyor.

Kendisine “neden böyle bir riske giriyorsun?” diyenlere ise şu yanıtı veriyor:

“Her ilişki bir risktir. İnsanlar bazen dünyanın en iyi insanıyla birlikte olduklarını sanıp yıllar sonra bambaşka bir gerçekle karşılaşıyor.”

Jacqui’ye göre LA’nın tahliyesi bir son değil aksine yıllardır bildikleri ilişkinin bitişi ve tamamen yeni bir ilişkinin başlangıcı. Cezaevi koşullarında kurulan bağın, gerçek hayatın baskıları altında ayakta kalıp kalamayacağını şimdi görecekler.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
