6 Buçuk Yıldır Parmaklıklar Ardında Sürdürdüğü İlişkisi İçin Şehir Değiştirdi: "Artık Çok Umutluyum"

Jacqui, ilişkisinin sık sık eleştirildiğini ve hatta “nefret” mesajları aldığını açıkça dile getiriyor.

“Ben hapishanedeki LA’yı tanıyorum. Dışarıdaki halini ben de bilmiyorum,” diyen Jacqui, takipçilerine karşı oldukça net. Ona göre bu belirsizlik sadece dışarıdan bakanlar için değil, kendisi için de geçerli.

LA’nın geçmişte sokak hayatı ve uzun süreli hapis deneyimi nedeniyle özgürlükle başa çıkmakta zorlanabileceğini kabul eden Jacqui, pembe bir tablo çizmediğini özellikle vurguluyor. Bu ilişkinin kusursuz olmayacağını, hatta zorlayıcı olacağını biliyor.

Kendisine “neden böyle bir riske giriyorsun?” diyenlere ise şu yanıtı veriyor:

“Her ilişki bir risktir. İnsanlar bazen dünyanın en iyi insanıyla birlikte olduklarını sanıp yıllar sonra bambaşka bir gerçekle karşılaşıyor.”

Jacqui’ye göre LA’nın tahliyesi bir son değil aksine yıllardır bildikleri ilişkinin bitişi ve tamamen yeni bir ilişkinin başlangıcı. Cezaevi koşullarında kurulan bağın, gerçek hayatın baskıları altında ayakta kalıp kalamayacağını şimdi görecekler.