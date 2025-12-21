6 Buçuk Yıldır Parmaklıklar Ardında Sürdürdüğü İlişkisi İçin Şehir Değiştirdi: "Artık Çok Umutluyum"
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/376...
Altı buçuk yıl boyunca cezaevi koşullarında sürdürülen bir ilişki, şimdi gerçek hayatın sınavıyla karşı karşıya. ABD’de tutuklu bulunan partneriyle yıllar boyunca sınırlı görüşmeler ve denetimli iletişimle bağını koruyan Jacqui bu sürecin ardından yaşamında köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı. Şehir değiştirerek yeni bir başlangıca hazırlanan Jacqui, tüm belirsizliklere rağmen geleceğe umutla baktığını ifade ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğu ilişki için ilk dönem romantik akşam yemekleri ve kısa tatillerle geçer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu karar, sosyal medyada herkes tarafından romantik olarak değerlendirilmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın