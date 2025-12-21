Yapay Zeka Destekli Sahte İçerikler Dolandırılma Riskini 5 Kat Artırıyor
Yapay zeka ile üretilen sahte içerikler, dijital dünyada dolandırıcılık riskini ciddi biçimde artırıyor. Avrupa genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma bu tür içeriklerin gerçek olduğuna inanan kullanıcıların dolandırılma ihtimalinin beş kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan sahte reklamlar ve manipülatif paylaşımlar, kullanıcıların hem maddi kayıp yaşamasına hem de çevrim içi güven duygusunun zedelenmesine neden oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka ile üretilmiş sahte içeriklere inanan kullanıcılar, dolandırıcılık açısından ciddi bir risk altında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle sosyal medyada hızla yayılan sahte reklamlar ve yapay zeka destekli dolandırıcılık içerikleri, kullanıcıları daha savunmasız hale getiriyor.
Kullanıcı alışkanlıkları da riski doğrudan etkiliyor.
Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın