onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Yapay Zeka Destekli Sahte İçerikler Dolandırılma Riskini 5 Kat Artırıyor

Yapay Zeka Destekli Sahte İçerikler Dolandırılma Riskini 5 Kat Artırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 13:18

Yapay zeka ile üretilen sahte içerikler, dijital dünyada dolandırıcılık riskini ciddi biçimde artırıyor. Avrupa genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma bu tür içeriklerin gerçek olduğuna inanan kullanıcıların dolandırılma ihtimalinin beş kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan sahte reklamlar ve manipülatif paylaşımlar, kullanıcıların hem maddi kayıp yaşamasına hem de çevrim içi güven duygusunun zedelenmesine neden oluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka ile üretilmiş sahte içeriklere inanan kullanıcılar, dolandırıcılık açısından ciddi bir risk altında.

Yapay zeka ile üretilmiş sahte içeriklere inanan kullanıcılar, dolandırıcılık açısından ciddi bir risk altında.

Visa’nın Avrupa genelinde yaptığı araştırmaya göre, bu tür içeriklerin gerçek olduğuna inanan kişilerin dolandırılma ihtimali yaklaşık beş kat artıyor. Araştırmada, sahte içeriklere kanan kullanıcıların yüzde 62’sinin dolandırıcılıkla karşılaştığı, bu oranın diğer kullanıcılarda ise yüzde 13’te kaldığı görülüyor.

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan sahte reklamlar ve yapay zeka destekli dolandırıcılık içerikleri, kullanıcıları daha savunmasız hale getiriyor.

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan sahte reklamlar ve yapay zeka destekli dolandırıcılık içerikleri, kullanıcıları daha savunmasız hale getiriyor.

Araştırma sonuçları, dijital ortamda karşılaşılan yanlış bilgilerin dolandırıcılık girişimlerini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor.

Verilere göre, online dolandırıcılık mağdurlarının ortalama maddi kaybı 165 dolar. Bu tür vakaların Avrupa ekonomisine yıllık maliyeti ise yaklaşık 9,5 milyar dolar. Dolandırıcılık sonrası yaşanan sorunları çözmek için harcanan süre ortalama 14 iş gününü buluyor. Bu da neredeyse bir aylık çalışma süresinin büyük bölümüne denk geliyor.

Kullanıcı alışkanlıkları da riski doğrudan etkiliyor.

İçeriği doğrulamadan paylaşanların dolandırıcılık hedefi olma oranı, doğrulama yapanlara kıyasla iki kat daha yüksek. Katılımcıların yüzde 44’ü, daha önce gerçek sandığı bir içeriğin sonradan yapay zeka ile üretildiğini fark ettiğini söylüyor. Her üç kişiden biri çoğu zaman yalnızca başlığı okurken, yüzde 19’luk kesim içerik doğruluğunu kontrol etmeden paylaşım yaptığını kabul ediyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Yapay zeka, hayatımızı kolaylaştırırken iş süreçlerimizi de dönüştürüyor. Dolandırıcılar artık yapay zeka araçlarını kullanarak insanları kandırıyor ve çevrimiçi kanallara olan güveni zedeliyor. Sahteyi gerçekten ayırt etmek her zamankinden daha zor ve bunun gerçek hayattaki sonucu; kaybedilen para, zaman ve güven. İşte bu yüzden Visa olarak, yapay zeka destekli inovasyona yatırım yapıyor, sektör genelinde iş ortaklarıyla iş birliği yapıyor, tüketicileri güvende kalmaları için gerekli bilgi ve araçlarla güçlendiriyoruz. Visa olarak son 5 yılda, yapay zeka destekli platformların geliştirilmesi de dahil olmak üzere dolandırıcılığı önlemeye yönelik 13 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız sayesinde, küresel güvenlik araçlarımızla her yıl 40 milyar doların üzerinde dolandırıcılık girişimini engelliyoruz. Örneğin, 2025 Kara Cuma döneminde bir önceki yıla kıyasla dünya genelinde yüzde 144 daha fazla dolandırıcılık girişimini tespit ettik ve durdurduk. Online dolandırıcılığı gerçekleşmeden durdurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın