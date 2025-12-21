onedio
Çamaşır Makinesinin Kapağını Açık Bırakanlar Yandı: Uzmanlar Zararlarını Açıkladı

Çamaşır Makinesinin Kapağını Açık Bırakanlar Yandı: Uzmanlar Zararlarını Açıkladı

21.12.2025 - 09:33

Çamaşır makinesi kullanırken çoğu kişinin sorgulamadan sürdürdüğü bazı alışkanlıklar, zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bunlardan biri de yıkama tamamlandıktan sonra makinenin kapağını uzun süre açık bırakmak. Küf ve koku oluşumunu engellediği düşünülerek yapılan bu tercih uzmanlara göre her zaman doğru sonuç vermiyor. Aksine, fark edilmeden cihazın mekanik aksamına zarar verebiliyor ve güvenlik risklerini beraberinde getirebiliyor.

Çamaşır makinesi kullanırken yıllardır doğru sanılan bazı alışkanlıklar, aslında cihazın ömrünü fark edilmeden kısaltabiliyor.

Bunların başında da yıkama bittikten sonra kapağı saatlerce, hatta gün boyu açık bırakmak geliyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık sanıldığı kadar masum değil.

Kapak açık kalınca gerçekten fayda sağlanıyor mu?

Genel kanı, kapağın açık bırakılmasıyla nemin dağılacağı ve küf oluşumunun engelleneceği yönünde. Ancak teknik değerlendirmeler, nemin büyük bölümünün yıkama tamamlandıktan sonraki ilk 20–30 dakika içinde zaten azaldığını gösteriyor. Bu sürenin ardından kapağın açık kalmasının havalandırma açısından ek bir katkı sağlamadığı belirtiliyor.

Buna karşılık, kapak uzun süre açık kaldığında menteşe ve kapak kilidi sürekli yük altında kalıyor. Özellikle ağır cam kapaklı makinelerde bu durum zamanla menteşe gevşemesi ve kapak ayarının bozulması gibi sorunlara yol açabiliyor.

Yetkili servis verilerine göre, çamaşır makinelerinde sık yaşanan arızalardan biri kapak hizasının bozulması.

Bunun başlıca nedenleri arasında kapağın gereksiz yere uzun süre açık bırakılması yer alıyor. Kapak düzgün kapanmadığında makine programı başlatmayabiliyor ya da su sızdırma riski ortaya çıkabiliyor.

Güvenlik konusu da göz ardı edilmemeli. Özellikle evde küçük çocuk varsa, açık bırakılan makine kapakları düşme ve sıkışma gibi kazalara davetiye çıkarabiliyor.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Yıkama tamamlandıktan sonra çamaşırları çıkarın, kapağı yaklaşık 20–30 dakika açık bırakın ve ardından kapatın. Bu süre, içerideki nemin dengelenmesi için yeterli kabul ediliyor.

Asıl etkili olan ise kapağı açık tutmak değil, düzenli bakım yapmak. Kapak lastiğinin silinmesi, deterjan çekmecesinin temizlenmesi ve filtre bakımının ihmal edilmemesi, kötü koku ve küf oluşumunu çok daha etkili şekilde önlüyor.

