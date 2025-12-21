Çamaşır Makinesinin Kapağını Açık Bırakanlar Yandı: Uzmanlar Zararlarını Açıkladı

Yıkama tamamlandıktan sonra çamaşırları çıkarın, kapağı yaklaşık 20–30 dakika açık bırakın ve ardından kapatın. Bu süre, içerideki nemin dengelenmesi için yeterli kabul ediliyor.

Asıl etkili olan ise kapağı açık tutmak değil, düzenli bakım yapmak. Kapak lastiğinin silinmesi, deterjan çekmecesinin temizlenmesi ve filtre bakımının ihmal edilmemesi, kötü koku ve küf oluşumunu çok daha etkili şekilde önlüyor.