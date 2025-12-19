Yılların Balıkçısından İpuçları: Balığın Taze Olduğunu Nasıl Anlarız?
Kaynak: https://www.iha.com.tr/bolu-haberleri...
Bolu’da balıkçılık yapan deneyimli esnaf, istavrit ve mezgitin taze olup olmadığını anlamanın püf noktalarını paylaştı. Artık balığın tazeliğini anlamak gözle değil, renk ve yapısından mümkün.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu’da balıkçılık yapan deneyimli esnaf İlhan Başaran, istavrit ve mezgitin tazeliğini anlamanın yollarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mezgit ise oldukça hassas bir tür.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın