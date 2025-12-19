onedio
Yılların Balıkçısından İpuçları: Balığın Taze Olduğunu Nasıl Anlarız?

Metehan Bozkurt
19.12.2025 - 14:52

Bolu’da balıkçılık yapan deneyimli esnaf, istavrit ve mezgitin taze olup olmadığını anlamanın püf noktalarını paylaştı. Artık balığın tazeliğini anlamak gözle değil, renk ve yapısından mümkün.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bolu-haberleri...
Bolu’da balıkçılık yapan deneyimli esnaf İlhan Başaran, istavrit ve mezgitin tazeliğini anlamanın yollarını açıkladı.

Başaran, balığın tazeliğinin gözünden değil, türüne özgü özelliklerinden anlaşılması gerektiğini vurguladı. İstavritte rengin parlak ve kırmızı olması ile balığın kıvrık yapıda bulunması tazeliğin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Mezgit ise oldukça hassas bir tür.

Bayatladığında karın kısmı patlayan mezgitte hiçbir yara veya hasar olmaması taze olduğunu gösteriyor. Başaran, “Mezgitin gözüne bakarak tazeliğini anlayan kişi doğruyu söylemiyordur. Patlak olmayan karın, temiz ve sağlam bir yapıyla birleştiğinde balık tazedir” ifadelerini kullandı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
