Yüreğir’e “En Yaşanılmayacak İlçe” Diyen Yapay Zeka Tepki Çekti: Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

Daha önce 19 Mayıs Mahallesi’nin “Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi” olarak gösterilmesiyle gündeme gelen ilçeye, bu kez Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi ünvanı yakıştırıldı.

Bu değerlendirme hem vatandaşların hem de Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın tepkisini çekti.