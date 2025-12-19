onedio
Yüreğir’e “En Yaşanılmayacak İlçe” Diyen Yapay Zeka Tepki Çekti: Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

Metehan Bozkurt
19.12.2025 - 11:32

Adana’nın Yüreğir ilçesi, son günlerde tartışmalı bir değerlendirme ile gündeme geldi. Bazı raporlarda Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak gösterilen Yüreğir, hem halkın hem de belediye yetkililerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar ilçeyi yeterince tanımadan yapılan bu yorumlara karşı sert tepki gösterirken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Adana’nın Yüreğir ilçesi, bir kez daha tartışmaların odağı oldu.

Daha önce 19 Mayıs Mahallesi’nin “Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi” olarak gösterilmesiyle gündeme gelen ilçeye, bu kez Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi ünvanı yakıştırıldı.

Bu değerlendirme hem vatandaşların hem de Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın tepkisini çekti.

Başkan Demirçalı, ilçeye yönelik olumsuz iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

“Yüreğir Adana’nın kalbi. İlçemizin sokakları güvenli ve yaşam kalitesi yüksek. Böyle bir itham, konut ve kira fiyatlarını olumsuz etkiler, işletmelerimizi zor durumda bırakır. Buradan yetkililere sesleniyorum; gelin, Yüreğir’in sokaklarında, caddelerinde dolaşın, misafirperverliğimizi ve dayanışmamızı görün” ifadelerini kullandı.

Yüreğir’in yetiştirdiği sanatçılar, şairler ve iş insanlarına da değinen Demirçalı, "İlçemiz birçok alanda başarılı isimlere ev sahipliği yapıyor."

Böyle bir yanılgı, Yüreğir’den özür gerektirir. Halkımız bu duruma tepkili” dedi.

Vatandaşlar da iddialara tepki gösteriyor. Mahalle sakini Mert Yılmaz, “Burası benim büyüdüğüm yer. İnsan yaşamadan bir yeri yargılamamalı. Gelip görün, o zaman karar verin” diye konuştu. Ahmet Yüksel ise, “Kötü insanlar her yerde olabilir ama burada ciddi bir sorun yok. İnsanları genellemek yanlış” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs ve Başak mahallelerinde yaşayan gençler de iddialara karşı, “Başkasına güveniyoruz, mahallemizi en iyi biz biliriz. Gelip görün, mahallelimizi tanıyın” diyerek tepkilerini dile getirdi.

