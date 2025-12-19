Oğluna 860 Bin TL'lik Hediye Aldığı İçin Ay Sonunu Getiremeyen Annenin Pek Bi' İlginç İsyanı

İki yaşındaki oğlu için Noel döneminde yaklaşık 860 bin TL harcayan bir anne bu savurganlığın ardından maddi olarak zorlandığını açıklayınca tartışmaların odağına oturdu. Sosyal medyada lüks yaşamıyla tanınan anne yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlandığını söylerken bir yandan da yaşam tarzından vazgeçmeye niyetli olmadığını dile getirdi. Harcamalarının sorumluluğunu kabul etmek yerine yaşadığı sıkıntıyı dış etkenlere bağlaması ise 'Ne dertler var be!' dedirtti.