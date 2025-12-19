Oğluna 860 Bin TL'lik Hediye Aldığı İçin Ay Sonunu Getiremeyen Annenin Pek Bi' İlginç İsyanı
İki yaşındaki oğlu için Noel döneminde yaklaşık 860 bin TL harcayan bir anne bu savurganlığın ardından maddi olarak zorlandığını açıklayınca tartışmaların odağına oturdu. Sosyal medyada lüks yaşamıyla tanınan anne yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlandığını söylerken bir yandan da yaşam tarzından vazgeçmeye niyetli olmadığını dile getirdi. Harcamalarının sorumluluğunu kabul etmek yerine yaşadığı sıkıntıyı dış etkenlere bağlaması ise 'Ne dertler var be!' dedirtti.
Sosyal medya fenomeni Jodie Weston, iki yaşındaki oğlu için Noel döneminde yaptığı 15 bin sterlinlik (yaklaşık 860 bin TL) harcamanın ardından maddi sıkıntı yaşadığını açıkladı.
Noel için yapılan harcamalar arasında tatiller, etkinlikler ve lüks alışverişler yer alırken, Weston bu hızla giderse birikimlerinin kısa sürede tükeneceğini dile getiriyor.
Tepkilere rağmen harcama alışkanlıklarını şimdilik değiştirmediğini söyleyen Weston, oğlunun bu süreçten etkilenmesini istemediğini vurguladı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
