Oğluna 860 Bin TL'lik Hediye Aldığı İçin Ay Sonunu Getiremeyen Annenin Pek Bi' İlginç İsyanı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 10:54

İki yaşındaki oğlu için Noel döneminde yaklaşık 860 bin TL harcayan bir anne bu savurganlığın ardından maddi olarak zorlandığını açıklayınca tartışmaların odağına oturdu. Sosyal medyada lüks yaşamıyla tanınan anne yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlandığını söylerken bir yandan da yaşam tarzından vazgeçmeye niyetli olmadığını dile getirdi. Harcamalarının sorumluluğunu kabul etmek yerine yaşadığı sıkıntıyı dış etkenlere bağlaması ise 'Ne dertler var be!' dedirtti.

Sosyal medya fenomeni Jodie Weston, iki yaşındaki oğlu için Noel döneminde yaptığı 15 bin sterlinlik (yaklaşık 860 bin TL) harcamanın ardından maddi sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Weston, Ocak ayında faturaları ödeyip ödeyemeyeceğinden emin olmadığını söylüyor.

32 yaşındaki fenomen, son aylarda gelirinin ciddi şekilde düştüğünü, özellikle dijital alandaki değişimlerin ve yapay zekanın içerik üreticilerinin kazancını olumsuz etkilediğini belirtti. Aylık gelirinin yaklaşık 1.000 sterlin azaldığını ifade etti.

Noel için yapılan harcamalar arasında tatiller, etkinlikler ve lüks alışverişler yer alırken, Weston bu hızla giderse birikimlerinin kısa sürede tükeneceğini dile getiriyor.

Yılın başının iş açısından her zaman durgun geçtiğini söyleyen fenomen, bu durumun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi.

Tepkilere rağmen harcama alışkanlıklarını şimdilik değiştirmediğini söyleyen Weston, oğlunun bu süreçten etkilenmesini istemediğini vurguladı.

Sosyal medyadaki eleştirileri ise “kıskançlık” olarak yorumladı.

Yorum Yazın