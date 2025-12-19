Ünlerine Ün Katan da Var, Fenomenliğe Yeni Adım Atan da: 2025 Yılında Sosyal Medyada Alıp Yürüyen Fenomenler

İlk tanındığı dönemdeki mizahi ve absürt kimliğini, zamanla tamamen görsel odaklı bir yaşam tarzı estetiğine evirmeyi başardı. 2025 itibarıyla artık karşımızda sadece viral videolar çeken birisi değil, geçirdiği fiziksel değişim ve lüks yaşantısıyla kendini adeta sıfırdan inşa etmiş bir profil var. Toplumsal eleştirilere ve baskılara rağmen kendi çizdiği yolda ısrar etmesi, onu dijital dünyada kolay kolay silinmeyen bir figüre dönüştürdü. Seveni kadar eleştireni de olsa, Mika’nın kitleleri etkileme ve her hamlesiyle gündem yaratma becerisi, bu sektördeki kalıcılığının en net kanıtı diyebiliriz.