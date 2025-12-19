Ünlerine Ün Katan da Var, Fenomenliğe Yeni Adım Atan da: 2025 Yılında Sosyal Medyada Alıp Yürüyen Fenomenler
2025 yılı sosyal medyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönem oldu. Uzun süredir geniş kitlelere hitap eden bazı isimler bu yıl etki alanlarını daha da büyütürken kimi kullanıcılar ise kısa sürede yakaladıkları çıkışla fenomenler arasına adını yazdırdı. Tablet Reis'ten Kadıköy Boğazı'na, Belkıs TV'den Mükremin Gezgin'e birçok farklı yüz sosyal medyanın gündeminden düşmedi. İşte 2025 yılında sosyal medyada alıp yürüyen fenomenler...
Danla Bilic aslında uzun süredir hayatımızda. Fakat 2025 yılında hem podcast projesiyle hem de yaşadıklarıyla bir kez daha kendini hatırlattı, adeta yürüyüp gitti.
Zehra İnşallah, 2025 boyunca sadece ürettiği içeriklerle değil, doğrudan yaşadıklarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
Sude Belkıs sadece bir 'içerik üreticisi' olmanın çok ötesine geçerek dijital dünyanın en özgün 'persona'larından birine dönüştü.
Kadıköy Boğası, 2025’te sık sık gördüğümüz figürlerden biri oldu.
Dijital dünyanın deneyimli isimlerinden biri olan Hayrettin, enerjisini 2025 yılında da yeni nesil içerik anlayışıyla birleştirdi.
Mükremin Gezgin'i de unutmamak gerek. Seneyi her ne kadar 'tartışmalı' bir şekilde kapatsa da 2025 yılında en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi.
Mika Raun da bu senenin pik yapan fenomenlerden biriydi.
Başlangıçta sadece kısa videolarla tanınan Cemre Solmaz, 2025 itibarıyla müzik projeleri ve oyunculuk denemeleriyle artık eğlence sektörünün ciddiye aldığı bir isme dönüştü.
Mahsun Karaca, nam-ı diğer Röportaj Adam, sosyal medyadaki viral haber parodilerinden sinema salonlarına uzanan kariyeriyle bu sene çok konuşuldu.
Bundan yıllar önce yaptığı tablet açılımı videosuyla tanınan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel...
Bonus: Takipçi sayısı kadar çöp toplayacağını söyleyerek büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Aras Kayretli!
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
