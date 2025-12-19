onedio
Ünlerine Ün Katan da Var, Fenomenliğe Yeni Adım Atan da: 2025 Yılında Sosyal Medyada Alıp Yürüyen Fenomenler

Ünlerine Ün Katan da Var, Fenomenliğe Yeni Adım Atan da: 2025 Yılında Sosyal Medyada Alıp Yürüyen Fenomenler

Metehan Bozkurt
19.12.2025 - 08:01
19.12.2025 - 08:01

2025 yılı sosyal medyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönem oldu. Uzun süredir geniş kitlelere hitap eden bazı isimler bu yıl etki alanlarını daha da büyütürken kimi kullanıcılar ise kısa sürede yakaladıkları çıkışla fenomenler arasına adını yazdırdı. Tablet Reis'ten Kadıköy Boğazı'na, Belkıs TV'den Mükremin Gezgin'e birçok farklı yüz sosyal medyanın gündeminden düşmedi. İşte 2025 yılında sosyal medyada alıp yürüyen fenomenler...

Danla Bilic aslında uzun süredir hayatımızda. Fakat 2025 yılında hem podcast projesiyle hem de yaşadıklarıyla bir kez daha kendini hatırlattı, adeta yürüyüp gitti.

Danla Bilic aslında uzun süredir hayatımızda. Fakat 2025 yılında hem podcast projesiyle hem de yaşadıklarıyla bir kez daha kendini hatırlattı, adeta yürüyüp gitti.

Makyaj videolarıyla başlayan serüvenini, karakterini merkeze alan bir 'yaşam tarzı'na dönüştürdü. Artık önerilerinden çok, fikirleri ve sansürsüz yaşantısı merak ediliyor. Tartışmalar karşısında geri adım atmayan açık sözlü tavrı, onu klasik influencer çizgisinden ayırarak kitlesiyle şeffaf bir bağ kurmasını sağladı. 2025’te dev markalarla çalışırken bireysel duruşundan ödün vermemesi, Danla’yı 'yürüyüp giden fenomen' tanımının en net karşılığı yapıyor desek abartmayız.

Zehra İnşallah, 2025 boyunca sadece ürettiği içeriklerle değil, doğrudan yaşadıklarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Zehra İnşallah, 2025 boyunca sadece ürettiği içeriklerle değil, doğrudan yaşadıklarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Yılın başında maruz kaldığı yoğun linç ve sansür girişimlerine rağmen geri adım atmayan Zehra İnşallah, 2025’in en dirençli karakteri oldu. İlişkiler ve maddi konulara dair sivri yorumları nedeniyle hedef gösterilse de, bu baskıyı 'susturulma' olarak görüp çizgisini daha da netleştirdi. Psikolojik zorluklarını ve bedenine yapılan eleştirileri saklamadan paylaşarak ' sıradan fenomen' kalıbını reddetti. Yaşadığı krizleri ve ticari tartışmaları bile içeriğe dönüştürme becerisi 'bedel ödeyerek' büyüyen ve yılın en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı.

Sude Belkıs sadece bir 'içerik üreticisi' olmanın çok ötesine geçerek dijital dünyanın en özgün 'persona'larından birine dönüştü.

Sude Belkıs sadece bir 'içerik üreticisi' olmanın çok ötesine geçerek dijital dünyanın en özgün 'persona'larından birine dönüştü.

Başarısının sırrı yüksek kültürle internet mizahını kusursuz bir samimiyetle harmanlamasında yatıyor. Takipçileriyle kurduğu bağ, ana akım influencer kalıplarını yıkan cinsten. Podcast projeleri, kendine has 'vlog' estetiği ve popüler kültürü tiye alan zekice kurgulanmış paylaşımlarıyla Sude, 2025’te de dijitalde entelektüel derinliğin ve 'cool' kalmanın simgesi olmaya devam ediyor.

Kadıköy Boğası, 2025'te sık sık gördüğümüz figürlerden biri oldu.

Kadıköy Boğası, 2025’te sık sık gördüğümüz figürlerden biri oldu.

Kendisini özellikle Fenerbahçe sloganları attığı bağırarak dolaştığı ve çevredekilerle tartıştığı videolarla tanıdık. Bu görüntüler aylar içinde defalarca paylaşılıp meme kültürünün parçası haline geldi. 2025’te adının tekrar gündeme gelmesinin nedeni yeni bir içerik üretme hamlesinden çok eski videolarının yeniden servis edilmesi ve “internet karakterleri” üzerine yapılan tartışmalarda örnek olarak gösterilmesiydi. Akabinde filmi çıktı, sosyal medyada en çok gördüğümüz gifürlerden biri haline geldi. Kendisiyle çekilen vloglar ise kendisini bu sene öne çıkaran bir başka faktördü.

Dijital dünyanın deneyimli isimlerinden biri olan Hayrettin, enerjisini 2025 yılında da yeni nesil içerik anlayışıyla birleştirdi.

Dijital dünyanın deneyimli isimlerinden biri olan Hayrettin, enerjisini 2025 yılında da yeni nesil içerik anlayışıyla birleştirdi.

Kendisini aslında 2015'li yıllardan da tanıyoruz. Bu sene programında yer verdiği, zaman zaman problematik zaman zaman da fenomen diyebileceğimiz isimlere yer verdi. E haliyle de sosyal medya platformlarında tüm sene kendisini gördük diyebiliriz.

Mükremin Gezgin'i de unutmamak gerek. Seneyi her ne kadar 'tartışmalı' bir şekilde kapatsa da 2025 yılında en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi.

Mükremin Gezgin'i de unutmamak gerek. Seneyi her ne kadar 'tartışmalı' bir şekilde kapatsa da 2025 yılında en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi.

O meşhur hamilelik kurgularından, davalardan sonra herkes bitti gözüyle baksa da TikTok ve X platformlarında adını sıkça duyduk. Bambaşka birine dönüştü, kendine sıfırdan bir hayat kurdu.

Mika Raun da bu senenin pik yapan fenomenlerden biriydi.

Mika Raun da bu senenin pik yapan fenomenlerden biriydi.

İlk tanındığı dönemdeki mizahi ve absürt kimliğini, zamanla tamamen görsel odaklı bir yaşam tarzı estetiğine evirmeyi başardı. 2025 itibarıyla artık karşımızda sadece viral videolar çeken birisi değil, geçirdiği fiziksel değişim ve lüks yaşantısıyla kendini adeta sıfırdan inşa etmiş bir profil var. Toplumsal eleştirilere ve baskılara rağmen kendi çizdiği yolda ısrar etmesi, onu dijital dünyada kolay kolay silinmeyen bir figüre dönüştürdü. Seveni kadar eleştireni de olsa, Mika’nın kitleleri etkileme ve her hamlesiyle gündem yaratma becerisi, bu sektördeki kalıcılığının en net kanıtı diyebiliriz.

Başlangıçta sadece kısa videolarla tanınan Cemre Solmaz, 2025 itibarıyla müzik projeleri ve oyunculuk denemeleriyle artık eğlence sektörünün ciddiye aldığı bir isme dönüştü.

Başlangıçta sadece kısa videolarla tanınan Cemre Solmaz, 2025 itibarıyla müzik projeleri ve oyunculuk denemeleriyle artık eğlence sektörünün ciddiye aldığı bir isme dönüştü.

Sektördeki 'dijital şöhretler geçicidir' önyargısını, disiplinli duruşu ve fan kitlesiyle (Solmazist) kurduğu bağla yıkmayı başardı. Bugün baktığımızda, platformlar değişse bile kitlesini peşinden sürükleyebilen, sadece bir telefon ekranına sığmayan, şöhretini ispatlamış genç bir yıldız görüyoruz.

Mahsun Karaca, nam-ı diğer Röportaj Adam, sosyal medyadaki viral haber parodilerinden sinema salonlarına uzanan kariyeriyle bu sene çok konuşuldu.

Mahsun Karaca, nam-ı diğer Röportaj Adam, sosyal medyadaki viral haber parodilerinden sinema salonlarına uzanan kariyeriyle bu sene çok konuşuldu.

Adana’nın yerel kodlarını ve sokağın o sert gerçekliğini, hiç bozmadan ama herkesin gülebileceği evrensel bir mizaha dönüştürmesi onun en büyük alametifarikası. Toplumsal olaylara getirdiği absürt ama bir o kadar da 'gerçek' yorumlar, Mahsun’u dijital dünyanın geçici şöhretlerinden ayırıp, kalıcı ve saygın bir mizahçı konumuna taşıdı.

Bundan yıllar önce yaptığı tablet açılımı videosuyla tanınan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel...

Bundan yıllar önce yaptığı tablet açılımı videosuyla tanınan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel...

Sosyal medyadaki varlığını artık bu tablet videosuyla değiş değil girdiği polemikler, estetik operasyonları ve iddialı yaşam tarzı üzerinden sürdürüyor. Bugün kendisini bilinçli bir 'show business' tavrına bıraktı. E haliyle 2025 yılında en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Bonus: Takipçi sayısı kadar çöp toplayacağını söyleyerek büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Aras Kayretli!

Bonus: Takipçi sayısı kadar çöp toplayacağını söyleyerek büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Aras Kayretli!

Mersin’de 11 yaşındaki Aras’ın sosyal medya üzerinden başlattığı “takipçim kadar çöp toplayacağım” çağrısı, kısa sürede geniş bir çevre duyarlılığına dönüştü. Aras’ın girişimi, Türkiye’nin farklı kentlerinde benzer gönüllü çalışmaları da beraberinde getirdi. Gümüşhane’de Mete ve Görkem kardeşler yaylalarda temizlik çalışmaları yürütürken, Antalya’da otizmli çocukların katıldığı çöp toplama etkinliği kamuoyunda takdir topladı.

2025'in en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri de burada:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
