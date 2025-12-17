Her Hareketleri Ayrı Olay Her Paylaşımları Ayrı Manşet: 2025'in En Çok Konuşulan Sosyal Medya Fenomenleri!

2025’te sosyal medya fenomenleri için “sakin bir yıl oldu” demek pek mümkün değil… Çünkü kimi zaman bir ayrılık, kimi zaman bir operasyon haberi, kimi zaman da tek bir paylaşım koca bir gündemi meşgul etmeye yetti. Enes Batur’un Başak Karahan gündemiyle yeniden konuşulup ardından 16 milyon aboneli kanalını kapatması, Danla Bilic’in eski sevgilisiyle yaşadığı süreç ve tehdit iddiaları, Duygu Özaslan’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması ve Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis iddiasıyla başlayan yargı süreci derken, yıl boyunca fenomen gündemi neredeyse hiç durmadı.

Biz de sizler için, 'her hareketleri ayrı olay, her paylaşımları ayrı manşet' dedirten, 2025’in en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerini bir araya getirdik!

Buyurun detaylara birlikte geçelim!