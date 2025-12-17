onedio
Her Hareketleri Ayrı Olay Her Paylaşımları Ayrı Manşet: 2025'in En Çok Konuşulan Sosyal Medya Fenomenleri!

Her Hareketleri Ayrı Olay Her Paylaşımları Ayrı Manşet: 2025'in En Çok Konuşulan Sosyal Medya Fenomenleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.12.2025 - 09:01

2025’te sosyal medya fenomenleri için “sakin bir yıl oldu” demek pek mümkün değil… Çünkü kimi zaman bir ayrılık, kimi zaman bir operasyon haberi, kimi zaman da tek bir paylaşım koca bir gündemi meşgul etmeye yetti. Enes Batur’un Başak Karahan gündemiyle yeniden konuşulup ardından 16 milyon aboneli kanalını kapatması, Danla Bilic’in eski sevgilisiyle yaşadığı süreç ve tehdit iddiaları, Duygu Özaslan’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması ve Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis iddiasıyla başlayan yargı süreci derken, yıl boyunca fenomen gündemi neredeyse hiç durmadı. 

Biz de sizler için, 'her hareketleri ayrı olay, her paylaşımları ayrı manşet' dedirten, 2025’in en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerini bir araya getirdik!

Buyurun detaylara birlikte geçelim!

Enes Batur

2025’te Enes Batur’un adı, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik süreci ve bunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birlikte sık sık gündeme geldi. Bu dönemde paylaşımlarının tonu ve zamanlaması dikkat çekti, birçok kullanıcı durumu tartışmaya açtı. Konunun büyümesiyle birlikte 16 milyon aboneli YouTube kanalını kapatması da ayrı bir başlık oldu, Enes Batur’un kariyerinde yaptığı radikal kararlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Danla Bilic

Danla Bilic’in 2025 gündemi iki koldan yürüdü: Bir yanda eski sevgilisi Berk Çetin’le yaşadığı süreç, şiddet/taciz ve tehdit iddialarıyla kamuoyuna yansıdı; konu yargıya taşınırken Danla’nın paylaşımları sosyal medyada geniş yankı buldu. Diğer yanda ise estetik süreci yine çok konuşuldu: özellikle vücut işlemleri tarafında yağ aldırma/şekillendirme gibi operasyonların yanı sıra, kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları ve bunun için tekrar tekrar ameliyat olmak zorunda kaldığını anlatması “estetik mağduriyeti” başlığını yeniden alevlendirdi; harcadığı yüksek tutarlar da gündemi büyüttü.

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan 2025’te beklenmedik başlıklarla gündemde kendine yer buldu. Bir yanda sosyal medyada yaptığı stil seçimleriyle gündem olup X’te yorum yağmuruna tutulan isim diğer yanda ise Ekim 2025’te İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması/operasyonu kapsamında ifade verdi. Kan örneği veren isim ardından da konuyla ilgisi olmadığını söyleyen bir açıklama paylaştı.

Ala Tokel

Ala Tokel 2025’te özellikle aşk hayatıyla gündemin tam ortasındaydı. Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişki sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, ardından ayrılıkla birlikte ikili birçok kez manşetlerde kendine yer etmişti. Tokel, bir programda misafirlikte suyun cam bardakta verilmesi meselesi üzerinden yaptığı yorumlarla bu kez bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi; adeta ağzından çıkan her kelime sosyal medyada ayrı ses getirdi. “Bardak” çıkışı günlerce konuşulurken, bu sene Danla Bilic’le küslük iddiaları da takipleşme hamleleri de imalı paylaşımlar üzerinden yeniden gündeme taşındı.

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya 2025’te hem özel hayatı hem de sağlık süreciyle gündeme geldi. Oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişki, birlikte paylaşılan kareler ve haklarında çıkan haberlerle sosyal medyada sık sık konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı hastane süreci ve sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti; bir süre hastanede tedavi gördüğünü açıklaması sonrası takipçilerini endişelendiren ismin gözlerden uzak kalması yeniden gündem yarattı.

Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu 2025’te özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişki Yağcıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarla gün yüzüne çıkarken ikilinin ilişkisi sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Asıl kırılma ise Selin’in, Kerem Bürsin’in eski sevgilisi olduğu yazılan Mehtap Algül’le yakın arkadaş olmasıydı; bu nedenle Selin’e sosyal medyada ciddi bir tepki dalgası yükseldi. Tepkiler sonrası Selin Yağcıoğlu, Mehtap Algül’den “izin aldığını” söylediği bir paylaşım üzerinden kendini açıklayınca bu kez konu Mehtap cephesine taşındı.

Dilan Polat

Her paylaşımı ayrı olay olan, hayatının birçok anını da sosyal medyada paylaşan Dilan Polat 2025’te birden fazla başlıkla sürekli gündemde kaldı: Bir yandan kara para aklama/örgüt iddialarıyla yürüyen ana dava sürecinde duruşmalar ve ara kararlar kamuoyunda geniş yer buldu. Diğer yandan yılın ikinci yarısında adı bu kez ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında anıldı; ifade vermek için adliyeye gittiğine ilişkin haberler ve avukatı üzerinden yapılan açıklamalar sosyal medyada yeniden büyük bir dalga yarattı. Böylece Polat, 2025 boyunca hem devam eden yargı süreci hem de peş peşe gelen yeni iddialar/haberlerle “en çok konuşulan fenomenler” listesinin en üst sıralarından düşmedi.

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz 2025’te en çok, “yasa dışı bahse teşvik / reklam” iddiasıyla hakkında başlatılan süreç nedeniyle gündeme geldi: Ocak 2025’te gözaltına alınıp tutuklandı; iddiaların merkezinde yurt dışındaki bir sahnede, arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis reklamının yer alması olduğu yazıldı. Hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı haberleri çıktı. 20 Şubat 2025’te görülen duruşmada tahliye edilmesi de yeniden gündem yarattı; sonrasında bir süre daha gözlerden uzak kalması ve cezaevi sürecini anlattığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Rachel Araz

Rachel Araz 2025’te özellikle lüks yaşam tarzına dair paylaşımlarıyla gündeme geldi. Rachel Araz 2025’te bu kez bir paylaşımıyla değil, geçmişte yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Mayıs 2025’te, TEDx’te gerçekleştirdiği “Pes Etmeyin, Hedefe Odaklanın” başlıklı konuşması yeniden dolaşıma sokuldu ve sosyal medyada tepki çekti. Haberde, Araz’ın lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen bir influencer olduğu vurgulanırken, “pes etmemek” üzerine verdiği öğütler tepki çekti. Rachel Araz bir yandan annelik ve günlük yaşam içerikleriyle gündemde kalmaya devam etti.

Özlem Öz

Özlem Öz 2025’te sosyal medyada paylaşımlarından çok hakkında yürütülen hukuki süreçlerle gündeme geldi. Eşiyle birlikte adının geçtiği dosyada mal varlığına ilişkin iddialar, dava süreci ve şirketleriyle ilgili gelişmeler kamuoyuna yansıyınca konu kısa sürede sosyal medyanın ana başlıklarından biri oldu. Yıl içinde davaya dair yeni detayların ve açıklamaların ortaya çıkması Özlem Öz’ün adını sık sık yeniden gündeme taşırken, son olarak Özcan Deniz'in mal varlığına dair konuşmaların basına yansımasıyla tartışma daha da büyüdü.

Murat Övüç

Murat Övüç 2025’te sosyal medya hesabına getirilen kısıtlama nedeniyle gündeme geldi. Paylaşımları üzerinden yaşanan erişim sorunlarını duyurması, kısa sürede geniş bir tartışma yaratırken kendisi sosyal medyada çok konuşuldu. Aynı dönemde oğlu da kamuoyunun dikkatini çekti; hakkında yapılan paylaşımlar ve yorumlar büyüyünce Murat Övüç’ün bu sürece verdiği tepkiler de 2025’in çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

