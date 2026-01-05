Bataryanın Düşmanı: Telefonunuzun Şarjını En Hızlı Tüketen 6 Uygulama Açıklandı

1. Netflix

Netflix listede açık ara birinci. Kullanıcılar ortalama olarak ayda yaklaşık 60 saat boyunca içerik izliyorlar ve buna ek olarak 13 saat civarında uygulamanın arka planda çalışması bataryaya ciddi yük bindiriyor. Bu kullanım şekli, bir aylık tam şarj kapasitesinin yaklaşık 15 katı kadar enerji tüketimine denk geliyor. Video akış uygulamalarında hem ekranı açık tutmak hem de veri akışı ile sürekli işlemci gücü kullanmak pil tüketimini çok artırıyor.

2. TikTok

TikTok, kısa video odaklı platform olmasına rağmen ikinci sırada yer alıyor. Kullanıcılar ayda ortalama 33 saat uygulamayı aktif kullanırken, gerektiğinde 10 saate yakın arka plan aktivitesi de gerçekleşiyor. Bu toplamda bataryanın aylık kapasitesinin yaklaşık 8,25 katını tüketiyor. Sürekli video yükleme, otomatik oynatma ve veri yenileme özellikleri pilin hızlı tükenmesine yol açıyor.

3. YouTube

YouTube video akışında üçüncü sırada yer alıyor. Ortalama 27 saatlik kullanım ve arka planda çalışan yaklaşık 6–7 saatlik süreçle, hafiften yüksek çözünürlüklü videoların işlenmesi bataryayı önemli ölçüde yüklüyor. YouTube’un arka plan süreçleri ve sürekli veri akışı bu tüketimi artıran ana faktörler arasında.

4. Threads / Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları

Threads gibi metin ve medya ağırlıklı yeni sosyal platformlar bataryayı hızla tüketiyor. Threads’in aylık batarya tüketimi Netflix ya da TikTok’a göre az olsa da, sürekli beslemelerin yenilenmesi ve arka plan işlemleri bataryada ciddi aşınmaya neden oluyor. Snapchat kullanıcıları da benzer şekilde içerik paylaşımı ve kamera işlemleri nedeniyle yüksek pil tüketimi ile karşılaşıyorlar.

5. Instagram

Instagram’ın akış yenileme, medya yükleme ve arka plan yenileme süreçleri bataryayı ciddi şekilde etkiliyor. Yapılan ölçümlere göre aylık pil tüketimi yüzdesi yüksek uygulamalar arasında yer alıyor.

6. Spotify

Spotify gibi müzik uygulamaları ise aktif kullanımda düşük enerji harcasa bile arka planda uzun süre çalıştıkları için toplamda yüksek pil tüketimine katkıda bulunuyorlar.