Bataryanın Düşmanı: Telefonunuzun Şarjını En Hızlı Tüketen 6 Uygulama Açıklandı

Bataryanın Düşmanı: Telefonunuzun Şarjını En Hızlı Tüketen 6 Uygulama Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
05.01.2026 - 16:35

Telefonun şarjı gün içinde fark etmeden hızla düşüyorsa bunun nedeni çoğu zaman bataryanın eskimesi değil, arka planda çalışan uygulamalar.

Özellikle video izleme, sosyal medya kullanımı ve müzik dinleme gibi günlük alışkanlıklar bazı uygulamaların telefonu sürekli meşgul etmesine yol açıyor. Kullanıcı fark etmese bile bu uygulamalar veri yeniliyor, içerik yüklüyor ve arka planda çalışmaya devam ediyor.

İşte telefonun şarjını hızla tüketen 6 uygulama...

Kaynak

Telefonunuzun şarjının son zamanlarda daha hızlı tükendiğini fark ediyor musunuz?

Telefonunuzun şarjının son zamanlarda daha hızlı tükendiğini fark ediyor musunuz?

Telefon bataryasının hızlı bitmesinin arkasında çoğu zaman ekran açık kalması yerine uygulamaların arka planda çalışması, sürekli veri yenilemesi ve yüksek işlem gücü gerektiren içerikler bulunuyor. Yapılan analizler, aylık akti̇f kullanım sıklığıyla birlikte arka plan aktivitesinin toplam batarya üzerindeki etkisini ölçerek en çok şarj tüketen uygulamaları ortaya çıkardı.

İşte En Çok Şarj Tüketen 6 Uygulama

İşte En Çok Şarj Tüketen 6 Uygulama

1. Netflix

Netflix listede açık ara birinci. Kullanıcılar ortalama olarak ayda yaklaşık 60 saat boyunca içerik izliyorlar ve buna ek olarak 13 saat civarında uygulamanın arka planda çalışması bataryaya ciddi yük bindiriyor. Bu kullanım şekli, bir aylık tam şarj kapasitesinin yaklaşık 15 katı kadar enerji tüketimine denk geliyor. Video akış uygulamalarında hem ekranı açık tutmak hem de veri akışı ile sürekli işlemci gücü kullanmak pil tüketimini çok artırıyor.

2. TikTok

TikTok, kısa video odaklı platform olmasına rağmen ikinci sırada yer alıyor. Kullanıcılar ayda ortalama 33 saat uygulamayı aktif kullanırken, gerektiğinde 10 saate yakın arka plan aktivitesi de gerçekleşiyor. Bu toplamda bataryanın aylık kapasitesinin yaklaşık 8,25 katını tüketiyor. Sürekli video yükleme, otomatik oynatma ve veri yenileme özellikleri pilin hızlı tükenmesine yol açıyor.

3. YouTube

YouTube video akışında üçüncü sırada yer alıyor. Ortalama 27 saatlik kullanım ve arka planda çalışan yaklaşık 6–7 saatlik süreçle, hafiften yüksek çözünürlüklü videoların işlenmesi bataryayı önemli ölçüde yüklüyor. YouTube’un arka plan süreçleri ve sürekli veri akışı bu tüketimi artıran ana faktörler arasında.

4. Threads / Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları

Threads gibi metin ve medya ağırlıklı yeni sosyal platformlar bataryayı hızla tüketiyor. Threads’in aylık batarya tüketimi Netflix ya da TikTok’a göre az olsa da, sürekli beslemelerin yenilenmesi ve arka plan işlemleri bataryada ciddi aşınmaya neden oluyor. Snapchat kullanıcıları da benzer şekilde içerik paylaşımı ve kamera işlemleri nedeniyle yüksek pil tüketimi ile karşılaşıyorlar.

5. Instagram

Instagram’ın akış yenileme, medya yükleme ve arka plan yenileme süreçleri bataryayı ciddi şekilde etkiliyor. Yapılan ölçümlere göre aylık pil tüketimi yüzdesi yüksek uygulamalar arasında yer alıyor.

6. Spotify

Spotify gibi müzik uygulamaları ise aktif kullanımda düşük enerji harcasa bile arka planda uzun süre çalıştıkları için toplamda yüksek pil tüketimine katkıda bulunuyorlar.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
